رستم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم می‌توانند تخلفات و مشکلات حوزه کارگری را از طریق ادارات و نمایندگی‌های این اداره‌کل در شهرستان‌ها گزارش کنند و با دریافت گزارش، موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما در شهرستان‌ها نمایندگی یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم و مردم می‌توانند با مراجعه یا تماس با این مجموعه‌ها، مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

قنبری افزود: ما خدمتگزار مردم هستیم و باید اعتماد مردم را جلب کنیم؛ بنابراین اگر فردی نسبت به موضوعی در یک کارگاه اطلاع داشته باشد، حتی اگر خودش کارگر آن مجموعه نباشد، می‌تواند موضوع را به ما اطلاع دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر گزارشی درباره تضییع حقوق کارگران در یک کارگاه یا واحد تولیدی دریافت کنیم، در کمتر از ۴۸ ساعت موضوع را بررسی و بازرسان را برای بررسی شرایط به محل اعزام می‌کنیم.

قنبری با اشاره به موضوع قراردادهای کارگران در پایان سال گفت: یکی از مواردی که گاهی در کارگاه‌ها مطرح می‌شود، پایان قرارداد کارگران در روزهای پایانی سال و تعیین تکلیف مجدد آنها پس از تعطیلات نوروز است، اما کارگر باید از حقوق قانونی خود در این زمینه برخوردار باشد.

وی درباره عیدی کارگران نیز توضیح داد: عیدی و پاداش پایان سال کارگران متناسب با مدت کارکرد آنها محاسبه می‌شود. بنابراین اگر فردی تمام سال را در یک کارگاه مشغول به کار بوده باشد، باید عیدی کامل خود را دریافت کند و اگر مدت اشتغال کمتر از یک سال باشد، عیدی نیز متناسب با مدت کارکرد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کارگرانی که بدون میل و اراده خود بیکار می‌شوند، در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

قنبری با اشاره به آمار ثبت‌شده در این حوزه گفت: در دوره مورد بررسی، نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر از کارگرانی که به دلایلی مانند توقف فعالیت یا پایان قرارداد با بیکاری مواجه شده بودند، پس از بررسی و احراز شرایط، مشمول مقرری بیمه بیکاری شدند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته با وجود شرایط اقتصادی، میزان تعدیل نیروی کار در کارگاه‌های استان افزایش قابل توجهی نداشته و تلاش مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با نظارت و پیگیری مستمر، از تضییع حقوق کارگران و بروز مشکلات در واحدهای تولیدی جلوگیری شود.