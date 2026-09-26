https://mehrnews.com/x3d9br ۴ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۴ کد مطلب 6958510 استانها گلستان استانها گلستان ۴ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۴ فرزندان در آغوش؛ خانوادههای گرگانی پای قرار گرگان- پدران و مادران گرگانی با فرزندان خردسال در آغوش در تجمع شبانه مردم این شهر حضور یافتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6958510 کپی شد مطالب مرتبط میرعباس زاده: دفاع مقدس روایت فرهنگ مسئولیت پذیری امت اسلام است دویستونهمین تجمع شبانه مردم در مشهد اجتماع باشکوه مردم انقلابی آبدان در شب ۲۰۹ حماسه ایستادگی مردم نورآباد بهوقت شب ۲۰۹ اجرای گروه سرود در اجتماع پرشور بروجردیها ۲۰۹ شب حماسه آفرینی در پایتخت وحدت اسلامی حضور پرشور مردم ایرانشهر در سنگر خیابان دویست و نهمین شب حضور زنجانیها در میدان تجمع مردم چرام در دویست و نهمین شب خونخواهی قائد شهید امت برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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