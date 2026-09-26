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۴ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۴

فرزندان در آغوش؛ خانواده‌های گرگانی پای قرار

فرزندان در آغوش؛ خانواده‌های گرگانی پای قرار

گرگان- پدران و مادران گرگانی با فرزندان خردسال در آغوش در تجمع شبانه مردم این شهر حضور یافتند.

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کد مطلب 6958510

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