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۴ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۱

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با عراقچی در نیویورک

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با عراقچی در نیویورک

وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد.

در این دیدار درباره تحولات منطقه به‌ویژه موضوع فلسطین و تشدید تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطبن و لبنان گفتگو و تبادل شد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر عزم ایران برای تقویت اعتماد فیمابین کشورهای منطقه، امنیت را مقوله‌ای یکپارچه و تفکیک‌ناپذیر دانست که منوط به درک مسئولیت‌های مشترک و تعامل سازنده است.

عراقچی خواهان افزایش گفتگو و تعامل میان ایران و کشورهای عربی شد و ابراز اطمینان کرد که از این طریق سوءتفاهم ها و نگرانی های که زاییده تبلیغات دشمنان مشترک ایران و اعراب است برطرف خواهد شد.

دبیر کل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد با تلاش‌ همه طرف‌های منطقه‌ای و گسترش گفتگو و تعامل، شاهد تقویت اعتماد متقابل و افزایش همکاری‌ها میان کشورهای منطقه باشیم.

کد مطلب 6958513

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