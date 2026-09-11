دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی به جنگ شناختی روی آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضیاءآباد با اشاره به پیروزی‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به فضل الهی شاهد پیروزی رزمندگان اسلام و حمله‌های پیش‌دستانه و غافلگیرکننده نیروهای مسلح در صحنه نبرد حق علیه باطل هستیم.

وی با اشاره به آنچه شکار یک زیردریایی خودران آمریکایی توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران خواند، افزود: تحولات میدانی جبهه مقاومت در یمن و دیگر مناطق نیز نشان می‌دهد وعده نصرت و امداد الهی را می‌توان در میدان نبرد نامتقارن مشاهده کرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت بیان کرد: دشمن باید بداند ملت ایران با پشتیبانی از نیروهای مسلح و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

هزینه تسلیم بیشتر از هزینه مقاومت است

منصوری با اشاره به حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد آمریکا در عراق گفت: برای سال‌ها هیچ کشوری جرأت رویارویی مستقیم با آمریکا را نداشت، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ملت، نیروهای مسلح و رهنمودهای رهبر انقلاب نشان داد که آمریکا آن قدرت پوشالی که تصور می‌شود نیست.

وی ادامه داد: امروز نیز تبلیغات گسترده دشمن برای القای پیروزی آمریکا در برابر ایران با واقعیت میدان همخوانی ندارد و ملت ایران باید نسبت به این فضاسازی‌ها هوشیار باشد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با تأکید بر اینکه «هزینه تسلیم بیشتر از هزینه مقاومت است»، گفت: راه شکست دشمن ایستادگی و مقاومت است و نباید در برابر تبلیغات دشمن دچار نگرانی و ناامیدی شویم.

دشمن میدان نبرد را به جنگ شناختی تغییر داده است

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر راهبرد دشمن اظهار کرد: امروز دشمن میدان نبرد را تغییر داده و به جنگ نرم، شناختی و ادراکی روی آورده است؛ هدف آنها ایجاد اختلاف، ناامیدی و پمپاژ یأس در میان مردم است.

وی با بیان اینکه دشمن در شرایط عجز و ناتوانی به بمباران مراکز غیرنظامی روی آورده است، افزود: حمله به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز رسانه‌ای نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه عجز و ناتوانی دشمن است.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به حادثه مدرسه میناب گفت: دشمن تلاش کرد با خبرسازی و روایت‌سازی، مسئولیت این جنایت را متوجه جمهوری اسلامی ایران کند و از این طریق زمینه شورش و نارضایتی داخلی را فراهم آورد، اما نتیجه این اقدام برخلاف اهداف آنها بود.

کنترل تنگه هرمز، برگ برنده ایران در برابر دشمن است

منصوری همچنین با اشاره به توان نیروهای مسلح کشور گفت: دشمن بارها ادعا کرد که نیروهای مسلح و نیروی دریایی ایران را نابود کرده است، اما واقعیت‌های میدان خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

وی افزود: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز تسلط دارند؛ تنگه‌ای که یکی از شریان‌های مهم اقتصاد و انرژی جهان محسوب می‌شود و همین موضوع نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

امام‌جمعه ضیاءآباد شکار زیردریایی آمریکایی را نیز نشانه دیگری از توانمندی نیروهای مسلح دانست و گفت: کشوری که ادعا می‌کرد نیروی دریایی ایران را از بین برده است، باید پاسخ دهد این تجهیزات پیشرفته چگونه توسط نیروهای ایرانی شناسایی و شکار شده‌اند.

مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل نمی‌کند

منصوری با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا عنوان کرد: مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات کشور نیست و حل مشکلات اقتصادی و سایر مسائل کشور در گرو توجه به ظرفیت‌های داخلی است.

وی با تأکید بر اینکه نباید با سخنان و رفتارهای خود به دشمن پالس منفی ارسال کنیم، خاطرنشان کرد: همه ما موظف هستیم اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به دنیا نشان دهیم و اجازه ندهیم دشمن از سخنان و اختلافات داخلی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

امام‌جمعه ضیاءآباد در پایان بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام تأکید کرد و گفت: دشمن نفس‌های آخر خود را می‌کشد و تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و جنگ روانی برای خود فرصت ایجاد کند، اما ملت ایران با حفظ وحدت، پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیروی از رهبر معظم انقلاب، درس فراموش‌نشدنی به دشمنان خواهد داد.

