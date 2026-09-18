به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اتحاد، وحدت، انسجام و یکپارچگی اظهار کرد: انسان مؤمن باید در زندگی خود تقوا را سرلوحه قرار دهد و در برابر مسائل جامعه نیز مسئولیت‌پذیر باشد.

وی با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) و وفات حضرت معصومه(س) گفت: زندگی حضرت معصومه(س)، حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) باید برای خانواده‌ها و به‌ویژه دختران و مادران الگو باشد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با بیان اینکه دشمن در جنگ سخت و نظامی در برابر ملت ایران شکست خورده است، افزود: امروز دشمن فضای خانواده را هدف قرار داده و در فضای مجازی به دنبال فروپاشی خانواده و تغییر سبک زندگی است.

منصوری با انتقاد از آنچه رهاشدگی فضای مجازی و دسترسی بدون نظارت کودکان و نوجوانان به برخی محتواها خواند، اظهار کرد: خانواده‌ها باید نسبت به محتوایی که فرزندانشان در فضای مجازی دریافت می‌کنند حساس باشند و اجازه ندهند فرهنگ بیگانه جایگزین ارزش‌های دینی و خانوادگی شود.

وی همچنین با اشاره به شیوه تبلیغاتی دشمن در فضای مجازی، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به سبک زندگی اسلامی و الگوهای دینی تأکید کرد.

مدرسه، خانواده و مسجد سه ضلع تربیت دانش‌آموزان

خطیب نماز جمعه ضیاءآباد با تبریک آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، از مجموعه تعلیم و تربیت قدردانی کرد و گفت: معلمی شغل انبیاست و هدایت مردم از تاریکی به نور از وظایف مهم تعلیم و تربیت است.

وی افزود: آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری برای آینده است و تربیت انقلابی در مدرسه اهمیت دارد؛ دانش‌آموزان امانت هستند و معلمان وظیفه سنگینی در قبال آنان بر عهده دارند.

منصوری خواستار توجه بیشتر به مربیان پرورشی و مسائل تربیتی مدارس شد و بیان کرد: مدرسه، خانواده و مسجد در تربیت دانش‌آموزان نقش اساسی دارند.

امام‌جمعه ضیاءآباد خطاب به والدین نیز گفت: ارتباط خانواده با مدرسه نباید به ۹ ماه حضور دانش‌آموز در مدرسه محدود شود و والدین باید با معلمان و مسئولان مدرسه درباره وضعیت تحصیلی، تربیتی و دوستان فرزندان خود ارتباط داشته باشند.

دفاع مقدس با توکل ملت ایران به پیروزی رسید

وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و سالروز جنگ تحمیلی، یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای منطقه ضیاءآباد را گرامی داشت و به‌طور ویژه از شهید خلبان حاج حسین لشکری، از افتخارات مردم این منطقه، یاد کرد.

منصوری با بیان اینکه جنگ تحمیلی مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، اظهار کرد: ملت ایران در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان از رژیم صدام حمایت می‌کردند، با اعتقاد و توکل بر خداوند در برابر دشمن ایستاد و هزاران شهید، جانباز، ایثارگر و آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی افزود: امروز نیز ملت ایران آماده ایستادگی در برابر زورگویان و گردنکشان است و در صورت نیاز پاسخ محکمی به تهدیدها خواهد داد.

یمن با وجود امکانات محدود در برابر دشمن ایستاده است

خطیب نماز جمعه ضیاءآباد با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه، گفت: آمریکا در طول تاریخ خود در جنگ‌های مختلف نقش داشته و امروز نیز با فروش تسلیحات به کشورهای منطقه، فضای تهدید و ناامنی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به تحولات یمن اظهار کرد: مردم یمن با وجود محدودیت‌های فراوان در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند و این ایستادگی را ناشی از ایمان، اعتقاد و باور آنان دانست.

منصوری ادامه داد: ملت ایران نیز نزدیک به ۲۰۰ شب در میدان بوده و این حضور و ایستادگی باید تقویت شود.

خودتحقیری نکنیم؛ ایران کشور قدرتمندی است

امام‌جمعه ضیاءآباد با تأکید بر اینکه امروز دوست و دشمن به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اعتراف دارند، گفت: نباید دچار خودتحقیری شویم؛ کشور ما قوی است و اگر قوی نبود، آمریکا این میزان هزینه علیه ایران انجام نمی‌داد.

وی افزود: امروز در عرصه سیاسی، امنیتی و اقتدار نظامی در جایگاه بالایی قرار داریم و باید اتحاد و وحدت خود را حفظ کنیم.

منصوری در عین حال مهم‌ترین مشکل کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانست و اظهار کرد: مسئله سفره مردم باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد و مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پیگیری بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از عموم مردم بخش ضیاءآباد، روستاها، شهرک‌ها و دهستان‌ها و همچنین دانشجویان و علاقه‌مندان خواست در صورت تمایل به عضویت در ستاد نماز جمعه، مدارک مورد نیاز را به ستاد نماز جمعه یا دفتر امام‌جمعه ارائه کنند.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین درباره مدیریت مصرف برق و زمان‌بندی خاموشی‌ها خواستار توجه بیشتر مسئولان اداره برق و تجدیدنظر در برنامه قطع برق در ساعات بعدازظهر شد و بر ضرورت توجه به شرایط باغداران و مردم تأکید کرد.

