احدیان: هم جنگ و هم مذاکره برای ایجاد بازدارندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس اظهار کرد: منطق امروز جمهوری اسلامی در نزاع با آمریکا، هم جنگ و هم مذاکره برای ایجاد بازدارندگی است. این منطق معتقد است باید با تمام توان نظامی و البته با عقلانیت استراتژیک، به دشمن ضربه زد تا او عقب برود و هنگامی که در موضع ضعف قرار گرفت، دستاوردهای نظامی را با مذاکره در قالب توافق تاکتیکی به دستاورد سیاسی و حقوقی تبدیل کرد.

وی ادامه داد: تاکتیکی‌بودن این توافق به معنای پیش‌بینی نقض عهد آمریکا و طراحی پیشینی و آمادگی برای مقابله‌به‌مثل با آن است، به‌گونه‌ای که از این فرایند، ما هر مرحله قوی‌تر از قبل شویم و سطح بازدارندگی خود را به بازدارندگی پایدار برسانیم.

دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس بیان کرد: هم جنگ و هم مذاکره با هدف توافقی تاکتیکی برای ایجاد فرصت برای تقویت مؤلفه‌های قدرت است که تنها راه بازدارندگی محسوب می‌شود. مصداق مهم این تئوری در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد قابل‌مشاهده است که در آن ایران توانست با اقتدار و عقلانیت، از ظرفیت دیپلماسی استفاده کند و امتیازاتی را به دشمن تحمیل کند که به اذعان همه کارشناسان منصف، بازتاب واقعی شکست آمریکا در جنگ ۴۰روزه و سند شکست آمریکا محسوب می‌شود.

احدیان متذکر شد: تفاهم اسلام‌آباد با این پیش‌فرض که دشمن تعهدات خودش را نقض می‌کند، به‌گونه‌ای نوشته شد که با نقض عهد توسط آمریکا، ایران منافع بیشتری در تقویت مؤلفه‌های قدرت خود مانند افزایش تاب‌آوری (با رفع محاصره ۲۰روزه)، بازسازی توان نظامی (که منجر به حملات سنگین در اردن و... شد) و فشار مجدد اقتصادی به آمریکا به دست آورد و اکنون دوباره وارد مرحله‌ای شده‌ایم که باید با آمادگی برای جنگ، دشمن را دوباره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مجبور کنیم و با تحمیل اراده خود، دشمن را وارد چرخه مذاکره و جنگ برای بازدارندگی که خود طراحی کردیم، بکنیم.