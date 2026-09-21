متصدی مرکز ضایعات در قدس به کاشت ۳۰ نهال محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر دوشنبه، از صدور رأی سبز قضایی برای یکی از مراکز غیرمجاز تفکیک ضایعات شهرقدس خبر داد.

مدیریان اظهار کرد: در پی شناسایی مراکز غیرمجاز تفکیک ضایعات در سطح شهرستان و با هدف برخورد قانونی با فعالیت‌های آلاینده، برای متولیان این مراکز اخطار صادر و شکایت قضایی نیز ثبت شد.

وی افزود: در جریان این اقدامات، سه مرکز تفکیک ضایعات به دلیل ایجاد و انتشار آلایندگی به مرجع قضایی معرفی شدند که پس از پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه قضایی، برای یکی از این واحدها رأی سبز قضایی صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس ادامه داد: بر اساس این رأی، مسئول واحد موظف شده است با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، ۳۰ اصله نهال بکارد و آبیاری و نگهداری آنها را به مدت سه ماه انجام دهد.

مدیریان بیان کرد: پیگیری دو پرونده دیگر نیز در حال انجام است و آرای مربوط به این پرونده‌ها از سوی مرجع قضایی صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت احکام سبز و هدایت آنها به سمت اقدامات مؤثر زیست‌محیطی از جمله کاشت و نگهداری نهال و پاکسازی محیط، می‌تواند به بهبود شرایط محیط زیست شهرستان کمک کند.