به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای عمل به نیت‌های خیرخواهانه نیکوکاران، بیش از ۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر در قالب طرح «مثل فرزند خودم» میان خانواده‌های کم‌برخوردار و دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

وی افزود: این بسته‌ها در نقاط مختلف استان قم و با هدف پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند، کمک به تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای ادامه تحصیل آنان آماده شده است.

سعیدی ادامه داد: اجرای این طرح با رویکرد حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و در چارچوب برنامه‌های موسسه فرهنگی و خیریه مواسات اهل‌بیت(ع) انجام می‌شود و تلاش شده است اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه در اختیار خانواده‌های هدف قرار گیرد.

وی بیان کرد: تهیه و توزیع این بسته‌ها در راستای اجرای نیت خیرین صورت گرفته است و امیدواریم این اقدام بتواند بخشی از هزینه‌های تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار را کاهش دهد و دانش‌آموزان را برای حضور پرنشاط‌تر در مدرسه و ادامه مسیر علم‌آموزی یاری کند.

بسته‌های آموزشی با حفظ کرامت توزیع می‌شود

مدیرعامل موسسه فرهنگی و خیریه مواسات اهل‌بیت(ع) گفت: بسته‌های تهیه‌شده شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار و دیگر نوشت‌افزارهای ضروری مورد استفاده دانش‌آموزان است و متناسب با نیازهای آموزشی مقاطع ابتدایی و متوسطه در اختیار خانواده‌های هدف قرار می‌گیرد.

سعیدی افزود: در فرآیند شناسایی و توزیع کمک‌ها، حفظ کرامت انسانی خانواده‌های نیازمند مورد توجه قرار دارد و اقلام آموزشی به گونه‌ای به دست دانش‌آموزان می‌رسد که بتوانند بدون دغدغه بیشتری سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های موسسه به ایام بازگشایی مدارس محدود نمی‌شود، عنوان کرد: موسسه مواسات اهل‌بیت(ع) در طول سال و با استفاده از ظرفیت منابع موجود و همراهی خیرین، برنامه‌های حمایتی مختلفی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌کند.

سعیدی ادامه داد: تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و حمایت از ایتام از جمله برنامه‌هایی است که در چند مقطع از سال در دستور کار موسسه قرار دارد و با هدف کمک به رفع بخشی از مشکلات خانواده‌های نیازمند به مرحله اجرا درمی‌آید.

حمایت از نیازمندان در طول سال ادامه دارد

وی گفت: تداوم این فعالیت‌ها به همراهی خیرین و مشارکت نیکوکاران وابسته است و هر اندازه این همکاری‌ها گسترش یابد، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای بیشتری از خانواده‌های کم‌برخوردار فراهم خواهد شد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و خیریه مواسات اهل‌بیت(ع) از خیرین و همراهان این مجموعه قدردانی کرد و افزود: امید است با تقویت و استمرار فرهنگ کمک‌های مؤمنانه، بخشی از دغدغه‌های معیشتی و آموزشی خانواده‌های نیازمند کاهش یابد و حمایت از این قشر با انسجام بیشتری دنبال شود.