وزیر کشور پاکستان وارد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد، وارد تهران شد.

شایان ذکر است، بحث و تبادل نظر درباره مناسبات دوجانبه و بررسی مفاد موافقت‌نامه بین ایران و پاکستان که به امضای مقامات عالی دو کشور رسیده، از اهداف این سفر است.

گفتنی است، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران پیش از این گفته بود که این سفر در چارچوب روابط دوجانبه انجام می‌شود.

وی روابط دو کشور را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: روابط ما به‌ویژه در چند ماه اخیر در همه حوزه‌ها روندی رو به رشد داشته است.

بقایی افزود: قرار است در این سفر درباره تفاهم‌هایی که پیش از این بین دو کشور، از جمله در سطح رؤسای جمهور صورت گرفته است، گفتگو شود.