قم مهیای میزبانی از زائران و عزاداران شهادت حضرت معصومه(س)

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: قم در این روزهای پیش رو بار دیگر میزبان خیل زائرانی خواهد بود که برای زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و حضور در آیین‌های سوگواری بانوی کرامت راهی این شهر می‌شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حدود ۳۰۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران در نقاط مختلف شهر ساماندهی شده‌اند و بخش عمده‌ای از این مواکب در محدوده حرم مطهر و میدان آیینی امام خمینی(ره) مستقر خواهند شد.

در کنار این ظرفیت، امکان اسکان حدود ۳۰ هزار نفر در مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، تکایا، مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر پیش‌بینی شده است تا بخشی از نیاز زائرانی که در این ایام وارد قم می‌شوند، پاسخ داده شود.

پیش‌بینی حضور شمار قابل توجهی از خودروها در قم، موضوع ترافیک را نیز به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی تبدیل کرده است و برای جلوگیری از توقف‌های حاشیه‌ای و کاهش فشار بر معابر پرتردد، ظرفیت‌های موقت پارک خودرو در چند نقطه شهر در نظر گرفته شده است.



پارکینگ‌های موقت برای ساماندهی خودروها فعال می‌شوند



در همین راستا، حیاط چهار مدرسه با هماهنگی آموزش و پرورش برای استفاده موقت به عنوان پارکینگ اختصاص یافته است که مدرسه امیرکبیر و مدرسه دین و دانش در خیابان ۱۹ دی، مدرسه علامه حلی در خیابان امام خمینی(ره) پیش از سه‌راه خورشید و مدرسه میرزای شیرازی در محله قم‌نو را شامل می‌شود.

این ظرفیت‌ها با هدف ساماندهی خودروهای زائران و شهروندان و جلوگیری از توقف خودرو در حاشیه معابر پرتردد پیش‌بینی شده و از شهروندان خواسته شده است از پارک خودرو در محل‌های ممنوع خودداری کنند.

همچنین برای کاهش حجم تردد خودروها در محدوده مرکزی شهر، استفاده از اتوبوس‌های رایگان از مبادی ورودی قم پیش‌بینی شده است تا زائران بتوانند خودروهای خود را در نقاط مناسب‌تر متوقف کرده و با استفاده از حمل‌ونقل عمومی به محدوده مرکزی و اطراف حرم مطهر دسترسی پیدا کنند.

این تدبیر با توجه به تجربه ترافیکی سال گذشته و با هدف جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه خودروها در اطراف حرم مطهر در نظر گرفته شده است و زائران پس از ورود به محدوده مرکزی می‌توانند از ظرفیت مواکب و خدمات پیش‌بینی شده در اطراف حرم بهره‌مند شوند.

همزمان، مسیر حرکت دسته‌های عزاداری نیز از پیش تعیین شده است تا حرکت هیئات مذهبی با فعالیت مواکب و جریان تردد شهری تداخل پیدا نکند.



۱۵۶ دسته عزاداری به سمت حرم حرکت می‌کنند

برای حضور هیئات مذهبی در آیین‌های این ایام، ۱۵۶ دسته عزاداری اعلام آمادگی کرده‌اند و برنامه‌ریزی لازم برای حضور آنها در مراسم حرم مطهر انجام شده است.

حرکت دسته‌های عزاداری از نقاط مختلف شهر در شب و روز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) انجام می‌شود و مسیر مشخص شده برای دسته‌روی، چهارراه بازار به سمت حرم مطهر خواهد بود.

بر اساس ضوابط اعلام شده، حرکت دسته‌های عزاداری از خیابان چهارمردان به سمت حرم مطهر ممنوع است و هیئات باید از مسیر تعیین شده برای حضور در مراسم استفاده کنند.

همچنین استقرار مواکب در خیابان چهارمردان ممنوع اعلام شده و جانمایی آنها در نقاط مشخص شده انجام می‌شود تا فعالیت هیئات، مواکب و جریان تردد زائران در یک نظم مشخص دنبال شود.

در کنار برنامه‌های مرکزی حرم مطهر، مراسم عزاداری در مسجد مقدس جمکران، حسینیه‌ها، تکایا و دیگر نقاط پیرامونی نیز برگزار خواهد شد و مجموعه‌های مذهبی برای میزبانی از زائران و مجاوران آماده می‌شوند.

۱۸۳ موکب برای خدمت‌رسانی در جوار حرم مطهر

از میان حدود ۳۰۰ موکب ساماندهی شده، ۱۸۳ موکب در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و ۹۹ موکب در میدان آیینی امام خمینی(ره) مستقر خواهند شد و خدمات مختلفی را به زائران و مجاوران ارائه می‌کنند.

برای استقرار این مواکب، خدماتی مانند تأمین آب بهداشتی، برق، کپسول‌های مورد نیاز پخت‌وپز، گاز مایع، داربست و اسپیس پیش‌بینی شده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مواکب قرار گرفته است.

اقلام مورد نیاز برخی مواکب نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأمین شده و مواد غذایی از جمله برنج، شکر، قند، چای، گوشت، مرغ و روغن بر اساس حواله در اختیار مجموعه‌های خدمت‌رسان قرار می‌گیرد.

در این میان، مواکب فرهنگی نیز بخشی از این مجموعه را تشکیل می‌دهند و برنامه‌هایی با محورهایی همچون عفاف و حجاب، سبک زندگی بر اساس سیره اهل‌بیت(ع)، زندگی علوی، فاطمی و مهدوی و معرفی شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) برای آنها پیش‌بینی شده است.

حضور مواکبی از هفت کشور نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است و این مجموعه‌ها در کنار مواکب داخلی، خدمات فرهنگی و مردمی خود را در ایام شهادت بانوی کرامت ارائه خواهند کرد.

برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر نیز محدود به فعالیت مواکب نخواهد بود و ظرفیت سازه‌های تبلیغاتی، ایستگاه‌های اتوبوس و پرتابل‌های شهری برای اکران طرح‌های مصوب آماده شده است.

اجرای چهارپایه‌خوانی در بازار و میادین قم، برگزاری تعزیه حضرت معصومه(س) با حضور هنرمندان کشوری و اجرای برنامه در میدان آستانه، میدان بزرگ امام خمینی(ره) و محدوده مسجد امام حسن عسکری(ع) از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده است.

در میدان آستانه نیز نصب حدود ۱۰۰ غرفه خدماتی، غرفه‌های کودک و نوجوان و استیج در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیازهای فرهنگی و خدماتی زائران در این محدوده پاسخ داده شود.

فضاسازی شهری نیز متناسب با ایام شهادت بانوی کرامت دنبال شده و قاب‌های شهری، بیرق‌ها، باکس‌های نوری، المان‌های کتاب و دیگر سازه‌های تبلیغاتی آماده شده‌اند.

تغییر افکت‌های نوری شهر و فعال شدن برج‌های اذان با محتوای صوتی مرتبط با حضرت فاطمه معصومه(س) نیز در برنامه فضاسازی شهری قرار گرفته است.



فضاسازی شهر با محوریت ایام شهادت بانوی کرامت

همزمانی شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، موجب شده است برنامه‌ریزی تبلیغات محیطی با توجه به هر سه مناسبت انجام شود و مبادی ورودی شهر، هسته مرکزی و پیرامون حرم مطهر در اولویت قرار گیرد.

برای این منظور، چاپ و تأمین بنرهای مورد نیاز مناطق، به ویژه در ورودی‌های شهر و محدوده حرم مطهر، پیش‌بینی شده است و تابلوهای راهنمای مسیر، سرویس‌های بهداشتی، آب آشامیدنی، محل‌های اسکان، درمانگاه‌ها، کلانتری‌ها و دیگر خدمات مورد نیاز زائران نیز در دستور کار قرار دارد.

در بخش مربوط به هفته دفاع مقدس نیز ظرفیت لازم برای چاپ تصاویر شهدا و اقلام تبلیغاتی برنامه‌های مردمی پیش‌بینی شده است تا فضاسازی شهری متناسب با مجموعه مناسبت‌های این ایام انجام شود.

از سوی دیگر، در برنامه‌ریزی‌های شهری تأکید شده است که زمان، محل و مسئول اجرای هر یک از اقدامات تبلیغات محیطی به صورت دقیق مشخص باشد تا فعالیت مناطق و پیمانکاران از یک الگوی هماهنگ پیروی کند.

مواکب با خدمات شهری و فرهنگی ساماندهی می‌شوند

یکی از موضوعات مهم در روزهای پرتردد پیش رو، نحوه استقرار مواکب و جلوگیری از تداخل فعالیت آنها با مسیر حرکت دسته‌های عزاداری است و بر همین اساس تلاش شده است میان محل استقرار موکب‌ها و مسیرهای عبور هیئات هماهنگی ایجاد شود.

میدان آستانه به دلیل محدودیت ظرفیت، نیازمند ساماندهی دقیق مواکب است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بخشی از مواکب با رویکرد فرهنگی و بخشی با محور خدمات و تغذیه فعالیت خواهند کرد.

استکان شیشه‌ای جایگزین بخشی از ظروف یکبارمصرف

شهرداری هم اعلام کرده برای کاهش حجم پسماند تولیدی در مواکب، تأمین استکان‌های شیشه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در بخش‌هایی از پذیرایی از زائران، به جای لیوان‌های کاغذی و پلاستیکی مورد استفاده قرار گیرد.

این استکان‌ها به صورت رایگان در اختیار مواکب قرار می‌گیرد و تأمین یخ مورد نیاز آنها نیز به صورت رایگان پیش‌بینی شده است.

تأمین این اقلام در کنار استقرار نیروهای خدماتی و مخازن پسماند، بخشی از برنامه‌ای است که برای مدیریت نظافت و کاهش پسماند در محدوده مراسم طراحی شده است.

همچنین برای نظافت پیرامون مواکب، حضور خادمیاران پسماند و نیروهای مشخص در نظر گرفته شده است تا مسئولیت نظافت صرفاً به پایان فعالیت روزانه موکب‌ها موکول نشود.

در کنار این اقدامات، برنامه‌ریزی برای تأمین خودروهای پرس، تجهیزات خدماتی و ماشین‌آلات مورد نیاز نیز انجام شده و هماهنگی نهایی برای جانمایی آنها در محدوده مراسم دنبال می‌شود.

آب، سرویس بهداشتی و یخ در نقاط پرتردد تأمین می‌شود

در بخش خدمات رفاهی، سه سرویس بهداشتی پرتابل در محدوده‌های اطراف حرم مطهر جانمایی شده است که در بلوار عمار یاسر، پارکینگ مصلی و میدان مطهری قرار خواهند گرفت.

برای تأمین آب مورد نیاز نیز ۱۰ مخزن پنج‌هزار لیتری در صحن بزرگ امام خمینی(ره) پیش‌بینی شده و تانکرهای پشتیبان نیز برای تأمین آب در شرایط مورد نیاز آماده خواهند بود.

ظرفیت لازم برای تأمین یخ مواکب نیز در نظر گرفته شده است و خودروها و تجهیزات خدماتی در محدوده میدان آستانه و صحن بزرگ امام خمینی(ره) مستقر خواهند شد.

علاوه بر این، سرویس‌های بهداشتی ثابت و پرتابل و سایر امکانات مورد نیاز در نقاط تعیین شده فعال خواهند بود و نیروهای خدمات شهری در طول ایام مراسم در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند.

این مجموعه اقدامات با هدف آن انجام شده است که افزایش حضور زائران در روزهای مراسم، کمبود امکانات اولیه در نقاط پرتردد را به حداقل برساند و دسترسی به خدمات ضروری برای زائران تسهیل شود.

ایمنی مواکب و هسته مرکزی شهر در اولویت است

با توجه به افزایش جمعیت در محدوده مرکزی قم، سازمان آتش‌نشانی نیز استقرار نیرو و تجهیزات خود را بر هسته مرکزی، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر و پارکینگ‌های زائر و شرقی متمرکز کرده است.

خودروهای سبک، موتورسیکلت‌های مجهز و نیروهای پیاده برای این محدوده‌ها پیش‌بینی شده‌اند تا امکان واکنش سریع‌تر به حوادث احتمالی وجود داشته باشد.

تأمین کپسول‌های آتش‌نشانی مورد نیاز مواکب نیز با هماهنگی مجموعه‌های مسئول انجام شده تا فعالیت موکب‌ها با رعایت الزامات ایمنی دنبال شود.

در بخش مدیریت بحران نیز بر نظارت بیشتر بر پارکینگ زائر و پارکینگ شرقی تأکید شده و استفاده از پیک‌نیک و چادرخوابی در پارکینگ زائر ممنوع اعلام شده است.

اسکان و تردد زائران از پیش برنامه‌ریزی شده است

برآوردهای انجام شده بر اساس آمار سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۲۸۳ هزار خودروی سواری در ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) وارد قم شده‌اند و برای امسال نیز با توجه به شرایط زمانی و همزمانی مناسبت‌ها، افزایش حضور زائران مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، قرار گرفتن روز تعطیل چهارشنبه در قم و شب زیارتی مسجد مقدس جمکران در این بازه زمانی، ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف خدمات‌رسان را افزایش داده است.

برای اسکان نیز ظرفیت حدود ۳۰ هزار نفر در مجموعه‌های مختلف شهری پیش‌بینی شده و مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، تکایا، حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران در این برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در کنار اسکان، ساماندهی مواکب و توزیع خدمات در نقاط مختلف شهر دنبال شده است تا خدمات‌رسانی تنها در یک محدوده متمرکز نماند و زائران بتوانند در نقاط مختلف قم از امکانات پیش‌بینی شده استفاده کنند.

این برنامه‌ریزی در شرایطی انجام می‌شود که بخشی از مواکب از نقاط مختلف کشور و هفت کشور دیگر در قم حضور خواهند داشت و مجموعه‌های مردمی برای ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و پشتیبانی آماده شده‌اند.

قم برای میزبانی گسترده از زائران آماده است

آنچه در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) در قم در حال شکل‌گیری است، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف است که از ورودی‌های شهر و پارکینگ‌ها آغاز می‌شود و تا هسته مرکزی، اطراف حرم مطهر، مسیر دسته‌های عزاداری، مواکب، محل‌های اسکان و نقاط ارائه خدمات ادامه پیدا می‌کند.

در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌های ترافیکی، ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی برای انتقال زائران، مسیرهای مشخص برای حرکت هیئات، محل‌های تعیین شده برای استقرار مواکب و ظرفیت‌های اسکان نیز در نظر گرفته شده است تا حضور زائران با نظم بیشتری مدیریت شود.