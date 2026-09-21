ارزندی: دفاع مقدس قله تاریخ معاصر ایران و مظهر احیای روحیه جهادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ارزندی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مهم فرهنگ دفاع مقدس، پیوند عمیق میان ایمان، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی بود و این فرهنگ در سخت‌ترین مقاطع توانست جامعه را برای عبور از بحران‌ها آماده کند.

این پیشکسوت دفاع مقدس با بیان اینکه امروز کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، گفت: در چنین شرایطی باید از کسانی که در میدان خدمت و سازندگی ایستاده‌اند قدردانی کرد زیرا در روزهایی که شهرها در معرض بمباران و حملات موشکی قرار داشتند، روند ساخت‌وساز و خدمت‌رسانی در شهر قم متوقف نشد.



وی افزود: اینکه مردم در خیابان‌های شهر شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی، جدول‌گذاری و فعالیت نیروهای خدماتی بودند، تنها یک اقدام عمرانی نبود بلکه نشان‌دهنده روحیه‌ای جهادی بود که به جامعه آرامش می‌داد و این روحیه از سرمایه‌های مهم فرهنگی دفاع مقدس به شمار می‌رود.



روحیه جهادی به مردم آرامش می‌داد



ارزندی با اشاره به روایتی از فعالیت پاکبانان در روزهای جنگ اظهار کرد: در گزارشی که درباره شرایط جنگی دیده بودم، روایت شده بود یکی از مسئولان شهرداری در نیمه‌های شب با حضور در شهر، صدای جارو زدن یک پاکبان را شنید و از او پرسید چرا در چنین شرایطی همچنان مشغول کار است.



وی ادامه داد: آن پاکبان پاسخ داده بود تا زمانی که صدای جاروی من برای مردم و شهروندان آرامش ایجاد می‌کند، شب‌ها یک یا دو ساعت بیشتر کار می‌کنم تا مردم احساس کنند شهر همچنان زنده است و همین نگاه نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی در فرهنگ جهادی چگونه معنا پیدا می‌کند.



این راوی دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در دوران جنگ، مراکز مختلف کشور هدف حملات قرار گرفتند و حتی نیروهای صنعت برق در شرایط بمباران برای برقراری مجدد جریان برق روی دکل‌ها حاضر می‌شدند و کار خود را رها نمی‌کردند و در همین شرایط مدیران و مسئولانی بودند که هفته‌ها از خانواده‌های خود دور ماندند و در میدان خدمت حضور داشتند.



ارزندی با اشاره به استمرار چنین روحیه‌ای در دفاع مقدس گفت: این فرهنگ در جایی شکل گرفت که انسان‌ها احساس می‌کردند مسئولیت آنان فراتر از وظیفه اداری و شخصی است و برای انجام تکلیف خود باید تا آخرین توان ایستادگی کنند.



وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ایران اظهار کرد: در دو قرن اخیر، کشور ما بارها با جنگ و تجاوز خارجی مواجه شده است و اگر تحولات این دوره را در کنار جنگ‌های جهانی و جنگ تحمیلی بررسی کنیم، تفاوت مهم دفاع مقدس با بسیاری از نبردهای گذشته در این است که در این مقطع ظرفیت‌های ملی، مذهبی، علمی و فرهنگی کشور به میدان آمد.



دفاع مقدس ظرفیت‌های ملی را احیا کرد



این پیشکسوت دفاع مقدس افزود: در بسیاری از جنگ‌های گذشته، بخشی از توان ملی، فرهنگی، اجتماعی و حتی زیرساخت‌های کشور از میان رفت اما دفاع مقدس توانست مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی و هویتی ملت ایران را فعال و احیا کند و همین مسئله آن را به یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر تبدیل کرده است.



ارزندی با بیان اینکه روحیه دینی و جهادی در دفاع مقدس نقش محوری داشت، گفت: آنچه در این دوره احیا شد توجه دوباره به دین و احساس تکلیف در برابر جامعه بود و در قله این فرهنگ نیز الگوی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها قرار داشت که جهاد و ایستادگی را به عنوان یک وظیفه مهم معرفی می‌کند.



وی ادامه داد: شهید مهدی زین‌الدین نیز به فرماندهان توصیه می‌کرد پیش از ورود به جلسات وضو بگیرند و دو رکعت نماز بخوانند و این نگاه نشان می‌داد که مدیریت در جبهه تنها با محاسبات نظامی تعریف نمی‌شد بلکه ایمان و معنویت نیز بخشی از تصمیم‌گیری‌ها بود.



ارزندی دفاع مقدس را به یکی از بلندترین قله‌های تاریخ ایران تشبیه کرد و افزود: اگر تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی کشور در ۲۰۰ سال اخیر را در قالب یک نمودار ترسیم کنیم، دفاع مقدس یکی از بلندترین نقاط آن خواهد بود و همان‌گونه که رشته‌کوه البرز قله‌های متعدد دارد اما قله دماوند در میان آنها برجسته است، دفاع مقدس نیز در امتداد تاریخ ایران جایگاهی ویژه دارد.



وی با اشاره به نقش استان قم در دوران دفاع مقدس بیان کرد: قم بیش از ۶ هزار شهید تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کرده است و این آمار نشان می‌دهد مردم این شهر در هشت سال جنگ تحمیلی بارها همه توان خود را به میدان آوردند و در مقاطعی یک یگان تا آخرین نفر ایستادگی کرد و دوباره نیرو گرفت و به میدان بازگشت.



رزمندگان تا آخرین توان ایستادند



این راوی دفاع مقدس با اشاره به خاطرات ثبت‌شده از عملیات بدر گفت: حاج احمد فتوحی در خاطرات خود درباره عملیات بدر تأکید کرده است که در برخی مقاطع عقب‌نشینی در کار نبود بلکه نیروها به معنای واقعی تمام شده بودند و تا آخرین توان در میدان ایستادند.



ارزندی افزود: در همان عملیات، نمونه‌هایی از مقاومت رزمندگان وجود داشت که حتی پس از مجروح شدن نیز حاضر به تسلیم نشدند و یوسف سجودی از نیروهای مازندران که به عنوان مهمان در لشکر حضور داشت، تا آخرین لحظه مقاومت کرد و در نهایت به شهادت رسید.



وی ادامه داد: حاج حسین بوجار روایت کرده است که عراقی‌ها پس از محاصره این رزمنده مجروح، با وجود اینکه هنوز زنده بود، روی بدن او بنزین ریختند و در برابر چشم نیروهای ایرانی او را به شهادت رساندند و این نمونه‌ای از ایستادگی رزمندگان در آن شرایط دشوار بود.



ارزندی با اشاره به خاطرات عملیات والفجر ۸ اظهار کرد: در این عملیات سربازی به نام علی خوش‌لهجه پس از پایان خدمت سربازی اعلام کرد که نمی‌خواهد جبهه را ترک کند و تصمیم گرفته است به عنوان بسیجی بماند و در عملیات شرکت کند و به عنوان بی‌سیم‌چی در کنار نیروهای لشکر ۱۷ حضور داشته باشد.



وی افزود: در جریان عملیات، علی خوش‌لهجه در خط مقدم و در شرایطی که نیروهای عراقی پیشروی کرده بودند، به شهادت رسید و پیکرش در منطقه باقی ماند و حاج احمد فتوحی که خود مجروح شده بود، پس از انتقال به قم آرام و قرار نداشت و تأکید می‌کرد باید برای بازگرداندن پیکر این جوان به منطقه برود.



مسئولیت‌پذیری در دفاع مقدس معنا پیدا کرد



این پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: حاج احمد فتوحی با وجود مجروحیت دوباره راهی خط مقدم شد و در آنجا نیز مجروح شد و ترکش به ران او اصابت کرد اما هدفش این بود که پیکر آن جوان ۲۱ ساله را به خانواده‌اش بازگرداند.



ارزندی گفت: وقتی پیکر علی خوش‌لهجه پس از مدتی به عقب منتقل شد، نوشته‌ها و برگه‌هایی که همراه او بود مورد توجه قرار گرفت و در دفترچه او جملاتی درباره پاک شدن از گناه و طلب پاکی از خداوند نوشته شده بود و این نگاه نشان می‌داد رزمندگان چگونه مسئولیت و جهاد را با خودسازی و معنویت پیوند زده بودند.



ارزندی با اشاره به سیره شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: از زمانی که حاج قاسم خود را در مسیر دفاع و جهاد شناخت تا هنگام شهادت، توجه به معنویت و آمادگی برای شهادت در زندگی او استمرار داشت و غسل شهادت از جمله رفتارهایی بود که به آن اهتمام داشت.



وی خاطرنشان کرد: امروز نیز مسئولیت آینده کشور بر دوش همه مردم و به ویژه مدیران و نیروهای مسئول قرار دارد و تجربه دفاع مقدس نشان داده است که هرگاه ایمان، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، جامعه توانسته است از سخت‌ترین شرایط عبور کند.



این راوی دفاع مقدس با اشاره به جایگاه تاریخی ملت ایران گفت: امروز جهان منتظر نقش‌آفرینی ملتی است که دارای پیشینه تمدنی و فرهنگی عمیق است و این ملت باید با تکیه بر ایمان، ظرفیت‌های داخلی و روحیه جهادی مسیر خود را ادامه دهد.



ارزندی در پایان اظهار کرد: امیدواریم این روحیه در میان مدیران، جوانان و عموم مردم استمرار پیدا کند و ملت ایران با تکیه بر همین ظرفیت‌ها بتواند از مراحل پیش رو عبور کند و زمینه تحقق آرمان‌های بزرگ خود را فراهم آورد.