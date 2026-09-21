به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، مجموعه مدیریت شهری تهران برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ترافیکی و خدمات شهری برای آماده‌سازی شهر و مدارس اجرا کرده است.

مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایوان فرهنگ، از تشکیل «ستاد استقبال از مهر» با مشارکت بخش‌های مختلف شهرداری، پلیس و آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این برنامه‌ها از نیمه شهریور تا نیمه مهر در سراسر پایتخت دنبال می‌شود.

تشکیل ستاد استقبال از مهر در مناطق ۲۲گانه

امیری با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌ها از ماه‌ها قبل، توضیح داد: ستاد استقبال از مهر در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و دبیرخانه آن در اداره کل آموزش‌های شهروندی مستقر است. در هر یک از مناطق ۲۲گانه نیز ستادهای منطقه‌ای به ریاست شهردار منطقه فعال شده‌اند و در سه کارگروه فرهنگی و اجتماعی، حمل‌ونقل و ترافیک و خدمات شهری فعالیت می‌کنند.

سومین سال اجرای پویش سلام به آینده

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به اجرای سومین دوره پویش «سلام به آینده» با شعار «ایران به پیش» گفت: این پویش مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آغاز سال تحصیلی را شامل می‌شود.

وی همچنین از برگزاری «جشن شکوفه‌ها» با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش خبر داد و تأکید کرد: در صورت بروز شرایط اضطراری، ظرفیت فضای مجازی، شبکه شاد و سرای محلات برای تداوم ارتباط آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهردار مدرسه تمرین مشارکت اجتماعی

یکی از محورهای اصلی برنامه‌های آموزش شهروندی، طرح «شهردار مدرسه» است. امیری گفت: این طرح فرصتی برای تمرین مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان است و ساختار جدید آن با افزایش دوره فعالیت به دو سال و تعریف سه معاونت تخصصی همراه شده است.

به گفته وی، تاکنون حدود ۷۰۰ حکم شهردار مدرسه صادر شده است.

اجرای طرح امیدانه در مدارس کم‌برخوردار

امیری از اجرای طرح «امیدانه» در حدود ۷۰ مدرسه خبر داد و گفت: بخشی از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی با تمرکز بر مدارس نیازمند توجه بیشتر اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه «بعثت دانش‌آموزی» نیز با محور تقویت مشارکت دانش‌آموزان در مدرسه و محله دنبال می‌شود.

بزرگداشت ۷۷ شهید دانش‌آموز تهران

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به وجود ۷۷ شهید دانش‌آموز تهرانی اظهار کرد: یادواره‌ها، کاشت درخت، اجرای برنامه «شکوه جاودان» و طرح‌های دیواری با همکاری سازمان زیباسازی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: در ۵۸ مدرسه دارای شهید دانش‌آموز نیز پرچم‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران نصب می‌شود.

شوق مهر آوردن حال‌وهوای مدرسه به شهر

امیری از اجرای برنامه «شوق مهر» برای ایجاد فضای بازگشایی مدارس در شهر خبر داد و گفت: گل‌آرایی، توزیع شیرینی، حضور عروسک‌های شهری و کارناوال‌های شاد از جمله برنامه‌های این طرح است.

دیدار با خانواده شهدای دانش‌آموز

وی افزود: در قالب طرح «یاد یاران»، دانش‌آموزان و شهرداران مدارس با خانواده شهدای دانش‌آموز دیدار می‌کنند تا ارتباط نسل جدید با فرهنگ ایثار تقویت شود.

نسیم مهربانی تأمین لوازم‌التحریر

امیری همچنین از اجرای چهارمین دوره طرح «نسیم مهربانی» خبر داد و گفت: هدف‌گذاری امسال تهیه ۱۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر ایرانی ـ اسلامی است.

به گفته وی، نمایشگاه عرضه این محصولات نیز در «باقرشهر حضرت زهرا(س)» برپا شده است.

تولید محتوای ویژه بازگشایی مدارس

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از تولید یک نماهنگ ویژه آغاز سال تحصیلی با شعر افشین علا خبر داد و گفت: در این نماهنگ به شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای حادثه میناب، پرداخته شده است.

وی افزود: پویش «مینا ۱۶۸»، مسابقات نقاشی و نویسندگی و تولید محتوای آموزشی برای والدین نیز در این ایام اجرا می‌شود.

آموزش شهروندی از مدرسه تا زندگی

امیری تأکید کرد: آموزش شهروندی نباید محدود به کتاب‌های درسی باشد و مهارت‌های زندگی، مواجهه با بحران‌ها و آمادگی اضطراری باید در مدارس تقویت شود.

وی ادامه داد: گفت‌وگوهایی با وزارت آموزش و پرورش برای توسعه این آموزش‌ها انجام شده است.

هر دانش‌آموز یک مربی

امیری همچنین از اجرای پویش «هر دانش‌آموز، یک مربی» خبر داد و گفت: در این طرح، ویدئوهای آموزشی کوتاه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا آموخته‌های خود را به دیگران منتقل کنند.

اجرای برنامه‌های ورزشی و اجتماعی

وی با اشاره به برنامه‌های سایر مجموعه‌های شهرداری برای آغاز سال تحصیلی گفت: سازمان ورزش شهرداری برنامه‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان اجرا می‌کند و سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی نیز برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای کودکان کار و خیابان در مدارس ویژه پیش‌بینی کرده است.

سینما مدرسه پیوند آموزش و هنر

امیری در پایان از اجرای طرح «سینما مدرسه» خبر داد و گفت: در این طرح، آثار منتخب در مدارس یا اردوهای سینمایی نمایش داده می‌شود تا تجربه‌های مشترک آموزشی و هنری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

امیری از هماهنگی با پلیس برای شناسایی نقاط پرخطر اطراف مدارس خبر داد و گفت عملیات عمرانی در هفته نخست مهر متوقف می‌شود. خط‌کشی معابر، نصب علائم هشداردهنده و ایجاد گذرگاه‌های عابر پیاده در دستور کار است.

سرویس رایگان دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه از طریق تاکسیرانی تأمین می‌شود و هزینه آن را شهرداری پرداخت می‌کند. ثبت‌نام و احراز صلاحیت رانندگان سرویس‌های عادی نیز در حال انجام است.

نیازهای مدارس بر اساس گزارش‌های مدیران و دانش‌آموزان بررسی شده و آسفالت محوطه، بهسازی سرویس‌های بهداشتی و آماده‌سازی نمازخانه‌ها در اولویت قرار گرفته است. هدف‌گذاری ساخت ۸۰ مدرسه جدید نیز دنبال می‌شود.

آماده‌باش خدمات شهری

سازمان خدمات شهری برنامه‌هایی در حوزه فضای سبز، شست‌وشوی معابر، زیباسازی اطراف مدارس، آموزش‌های محیط‌زیستی و ایمنی و برنامه‌های آتش‌نشانی اجرا می‌کند. همچنین مراسم گرامیداشت شهدای دانش‌آموز در بهشت زهرا(س) برگزار می‌شود.

مهر در تهران با محوریت ایمنی، نشاط و مشارکت

امیری در پایان تأکید کرد استقبال از مهر مجموعه‌ای چندبعدی از اقدامات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ترافیکی و خدمات شهری است و هدف مدیریت شهری فراهم کردن محیطی ایمن، بانشاط و آماده برای آغاز سال تحصیلی جدید است تا خانواده‌ها با آرامش بیشتری فرزندان خود را راهی مدرسه کنند.