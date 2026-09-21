توسعه کشت مکانیزه زعفران در لرستان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری ظهر امروز دوشنبه در دومین نشست کمیته فنی ترویج محصولات فناورانه کشاورزی را با تمرکز بر توسعه کشت مکانیزه و بازاریابی نوین محصول زعفران با تبیین جایگاه ترویج در تجاری‌سازی یافته‌های علمی، اظهار داشت: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی در دوره جدید، گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و فناورانه است.

وی افزود: در این مسیر، کشت مکانیزه زعفران به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی استان در حوزه گیاهان دارویی و محصولات با ارزش افزوده بالا مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

پیوند شرکت‌های فناور با مزارع تولیدی

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان هدف اصلی کمیته فنی را فراتر از انتقال صرف دانش دانست و تصریح کرد: هدف، ایجاد یک اکوسیستم پایدار است که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه راهکارهای فناورانه، چالش‌های تولید را در مزارع شناسایی کرده و با پیوند زدن زنجیره ارزش به بازار فروش، زمینه‌ساز انتفاع اقتصادی بهره‌برداران لرستانی شوند.

بررسی راهکارهای توسعه کشت مکانیزه زعفران

امیری ادامه داد: در این نشست راهکارهای عملیاتی برای توسعه زیرساخت‌های کشت مکانیزه، تقویت بازاریابی نوین محصول زعفران و همچنین بسترسازی برای ترویج و اشاعه دستاوردهای دانش‌بنیان در میان بهره‌برداران و کارشناسان پهنه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتقال دستاوردهای فناورانه به شهرستان‌ها

بر اساس این گزارش، این نشست علمی با مشارکت مدیران ستادی، رؤسای ادارات ترویج شهرستان‌های تابعه و نمایندگان شرکت‌های فناور به صورت تلفیقی، حضوری و وبیناری، برگزار شد.

این نشست با هدف انتقال تجربیات علمی و فراهم کردن زمینه برای عملیاتی‌سازی برنامه‌های ترویجی در سطح شهرستان‌های استان برگزار شد تا ظرفیت‌های فناورانه در بخش کشاورزی بیش از پیش در عرصه‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد