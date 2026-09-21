به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت‌الله سید محمد سعیدی در پی ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»



«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ»



عروج ملکوتی فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی قدّس‌الله سرّه‌الشریف، در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها موجب تألم و تأثر فراوان گردید. این ضایعه جانگداز، ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه و جامعه دینی است.



آن فقیه سعید، عمر پربرکت خویش را وقف مجاهدت علمی مستمر در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل، نشر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و پاسداشت کیان تشیع نمود. ایشان از استوانه‌های علمی حوزه‌های علمیه و از برجستگان مکتب نورانی فقه جعفری بودند که با دقت نظر کم‌نظیر در دانش فقه، اصول، حدیث و رجال، چراغ راه پویندگان طریق فقاهت شدند و مطالعات رجالی ایشان زبانزد دانشمندان شیعه بود.



مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته، در کنار تقوا، زهد و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود که سال‌ها در محضر درس او، انبوه طلاب و فضلا از خرمن دانش و فضیلتش بهره بردند.



آن مرحوم، همچون پدر بزرگوارش آیت‌الله سید احمد شبیری زنجانی، سال‌ها افتخار امامت نماز جماعت در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را بر عهده داشت. این پیوند عمیق با بارگاه نورانی کریمه اهل بیت (س)، ایشان را به چهره‌ای مأنوس و محبوب در میان زائران و مجاوران حرم مطهر تبدیل کرده بود و نماز ایشان، همواره محل اجتماع مؤمنان و عالمان بود.



اینجانب از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، این مصیبت عظمی را به پیشگاه مقدس صاحب‌الأمر، حضرت بقیّه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان، ملت شریف ایران و مردم مؤمن و انقلابی استان قم و استان زنجان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه والامقام، علو درجات، رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با اجداد طاهرینش علیهم‌السلام، و برای حوزه‌های علمیه، شاگردان، بیت مکرم و عموم ارادتمندان آن مرحوم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.