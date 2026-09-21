طرح«استقبال از مهر»در هیدج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای مجموعهای از اقدامات خدماتی، عمرانی و زیباسازی در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در قالب طرح «استقبال از مهر»، عملیات پاکسازی، شستوشو، بهسازی و زیباسازی مدارس و معابر پیرامونی با هدف فراهمکردن محیطی پاکیزه، ایمن و امیدبخش برای دانشآموزان در حال انجام است.
وی. با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با توجه به اهمیت آمادهسازی فضای شهری برای آغاز فصل تعلیم و تربیت، مجموعه مدیریت شهری هیدج با بسیج نیروهای خدمات شهری، اقدامات گستردهای را در مدارس و معابر منتهی به مراکز آموزشی در دستور کار قرار داده است.
کاظمی افزود: در این راستا، عملیات شستوشوی حیاط و محوطه پیرامونی مدارس، جاروکشی و پاکسازی پیادهروها، پاکسازی و ساماندهی جداول، هرس و فرمدهی درختان، رنگآمیزی جداول و بهسازی فضای عمومی اطراف مدارس توسط نیروهای خدمات شهری انجام شده است.
شهردار هیدج ادامه داد: علاوه بر نظافت و شستوشوی محوطه مدارس، معابر پیرامونی و مسیرهای پرتردد دانشآموزان نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیات رفتوروب، جمعآوری پسماند و ضایعات، پاکسازی نقاط مختلف و رفع نواقص موجود با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری انجام شده است.
کاظمی با تأکید بر نقش محیط مدرسه در ایجاد نشاط و انگیزه میان دانشآموزان گفت: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست، بلکه محیطی برای شکلگیری خاطرات، امید و آینده کودکان و نوجوانان است. به همین دلیل تلاش کردیم در آستانه بازگشایی مدارس، فضای پیرامونی مراکز آموزشی از نظر پاکیزگی، نظم و زیبایی در شرایط مطلوبی قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار ماههای گذشته و دوری دانشآموزان از فضای مدرسه، اظهار کرد: پس از دورهای که بسیاری از دانشآموزان به دلایل مختلف، از جمله شرایط ناشی از جنگ، از حضور عادی و مستمر در محیطهای آموزشی فاصله داشتند، فراهمکردن فضایی آرام، پاکیزه، شاد و امیدبخش اهمیت بیشتری پیدا میکند. مدیریت شهری تلاش کرده است با اجرای اقدامات خدماتی و زیباسازی، سهم خود را در ایجاد این فضای مثبت و استقبال شایسته از دانشآموزان ایفا کند.
شهردار هیدج خاطرنشان کرد: رنگآمیزی جداول، هرس درختان، شستوشوی محوطهها و پاکسازی معابر، اگرچه اقداماتی خدماتی به شمار میروند، اما در مجموع میتوانند در ایجاد سیمای شهری مناسب و انتقال حس نشاط و تازگی در آغاز سال تحصیلی مؤثر باشند.
کاظمی همچنین بر تداوم رسیدگی به وضعیت معابر و فضاهای پیرامونی مدارس تأکید کرد و گفت: نیروهای خدمات شهری شهرداری هیدج تا زمان بازگشایی مدارس و پس از آن نیز، در چارچوب برنامههای پیشبینیشده، نسبت به حفظ پاکیزگی و ساماندهی محیطهای آموزشی و مسیرهای منتهی به آنها اقدام خواهند کرد.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری شهرداری هیدج اظهار کرد: هدف از اجرای طرح «استقبال از مهر»، تنها آمادهسازی فیزیکی مدارس نیست؛ بلکه میخواهیم دانشآموزان در نخستین روزهای سال تحصیلی، شهری تمیز، منظم و باطراوت و محیطی شایسته برای آغاز دوباره مسیر علم و یادگیری پیش روی خود ببینند.
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