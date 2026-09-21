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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

طرح«استقبال از مهر»در هیدج اجرا شد

طرح«استقبال از مهر»در هیدج اجرا شد

زنجان-  شهردار هیدج گفت: طرح«استقبال از مهر»شامل عملیات پاکسازی، شست‌وشو، بهسازی و زیباسازی مدارس و معابر پیرامونی با هدف فراهم‌کردن محیطی پاکیزه،ایمن برای دانش‌آموزان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات خدماتی، عمرانی و زیباسازی در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در قالب طرح «استقبال از مهر»، عملیات پاکسازی، شست‌وشو، بهسازی و زیباسازی مدارس و معابر پیرامونی با هدف فراهم‌کردن محیطی پاکیزه، ایمن و امیدبخش برای دانش‌آموزان در حال انجام است.

وی. با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با توجه به اهمیت آماده‌سازی فضای شهری برای آغاز فصل تعلیم و تربیت، مجموعه مدیریت شهری هیدج با بسیج نیروهای خدمات شهری، اقدامات گسترده‌ای را در مدارس و معابر منتهی به مراکز آموزشی در دستور کار قرار داده است.

کاظمی افزود: در این راستا، عملیات شست‌وشوی حیاط و محوطه پیرامونی مدارس، جاروکشی و پاکسازی پیاده‌روها، پاکسازی و ساماندهی جداول، هرس و فرم‌دهی درختان، رنگ‌آمیزی جداول و بهسازی فضای عمومی اطراف مدارس توسط نیروهای خدمات شهری انجام شده است.

شهردار هیدج ادامه داد: علاوه بر نظافت و شست‌وشوی محوطه مدارس، معابر پیرامونی و مسیرهای پرتردد دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیات رفت‌وروب، جمع‌آوری پسماند و ضایعات، پاکسازی نقاط مختلف و رفع نواقص موجود با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری انجام شده است.

کاظمی با تأکید بر نقش محیط مدرسه در ایجاد نشاط و انگیزه میان دانش‌آموزان گفت: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست، بلکه محیطی برای شکل‌گیری خاطرات، امید و آینده کودکان و نوجوانان است. به همین دلیل تلاش کردیم در آستانه بازگشایی مدارس، فضای پیرامونی مراکز آموزشی از نظر پاکیزگی، نظم و زیبایی در شرایط مطلوبی قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های گذشته و دوری دانش‌آموزان از فضای مدرسه، اظهار کرد: پس از دوره‌ای که بسیاری از دانش‌آموزان به دلایل مختلف، از جمله شرایط ناشی از جنگ، از حضور عادی و مستمر در محیط‌های آموزشی فاصله داشتند، فراهم‌کردن فضایی آرام، پاکیزه، شاد و امیدبخش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدیریت شهری تلاش کرده است با اجرای اقدامات خدماتی و زیباسازی، سهم خود را در ایجاد این فضای مثبت و استقبال شایسته از دانش‌آموزان ایفا کند.

شهردار هیدج خاطرنشان کرد: رنگ‌آمیزی جداول، هرس درختان، شست‌وشوی محوطه‌ها و پاکسازی معابر، اگرچه اقداماتی خدماتی به شمار می‌روند، اما در مجموع می‌توانند در ایجاد سیمای شهری مناسب و انتقال حس نشاط و تازگی در آغاز سال تحصیلی مؤثر باشند.

کاظمی همچنین بر تداوم رسیدگی به وضعیت معابر و فضاهای پیرامونی مدارس تأکید کرد و گفت: نیروهای خدمات شهری شهرداری هیدج تا زمان بازگشایی مدارس و پس از آن نیز، در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، نسبت به حفظ پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های آموزشی و مسیرهای منتهی به آن‌ها اقدام خواهند کرد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری شهرداری هیدج اظهار کرد: هدف از اجرای طرح «استقبال از مهر»، تنها آماده‌سازی فیزیکی مدارس نیست؛ بلکه می‌خواهیم دانش‌آموزان در نخستین روزهای سال تحصیلی، شهری تمیز، منظم و باطراوت و محیطی شایسته برای آغاز دوباره مسیر علم و یادگیری پیش روی خود ببینند.

کد مطلب 6954072

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