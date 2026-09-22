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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

معابر بوشهر در آستانه آغاز سال تحصیلی رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی شد

معابر بوشهر در آستانه آغاز سال تحصیلی رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی شد

بوشهر- معاون عمرانی شهردار بوشهر از تداوم عملیات رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی معابر شهری، به‌ویژه در محدوده مدارس، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمان‌الهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، عملیات رنگ‌آمیزی و ساماندهی معابر در نقاط مختلف شهر بوشهر با هدف ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان، نظم‌بخشی به معابر و بهبود منظر شهری در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح، تاکنون بخش‌های مختلفی از شهر و محدوده پیرامونی مدارس رنگ‌آمیزی و ساماندهی شده که از جمله می‌توان به بلوار طالقانی، محدوده مدارس سمیه و جوادالائمه، محله عالی‌آباد و مدرسه فولادی، محدوده آموزش و پرورش شهرستان، محله دواس و نقاط متعدد دیگر اشاره کرد.

معاون عمرانی شهردار بوشهر ادامه داد: عملیات آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی در سطح منطقه دو شهرداری نیز در حال انجام است و محدوده مدارس این منطقه از جمله مدرسه شهید بشکوه در حال ساماندهی و آماده‌سازی برای آغاز سال تحصیلی است.

پژمان‌الهی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح محدود به نقاط نام‌برده نیست، خاطرنشان کرد: تاکنون مناطق و محلات متعددی از شهر تحت پوشش عملیات رنگ‌آمیزی قرار گرفته‌اند و این روند در سایر نقاط نیز ادامه دارد و بخش‌های باقی‌مانده طرح در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

وی هدف از اجرای این اقدامات را فراهم کردن محیطی ایمن‌تر و منظم‌تر برای تردد دانش‌آموزان و شهروندان عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که همزمان با بازگشایی مدارس، معابر و محدوده‌های پیرامونی مراکز آموزشی از آمادگی و شرایط مناسب‌تری برخوردار باشند.

کد مطلب 6955525

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