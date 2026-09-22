به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمانالهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، عملیات رنگآمیزی و ساماندهی معابر در نقاط مختلف شهر بوشهر با هدف ارتقای ایمنی تردد دانشآموزان، نظمبخشی به معابر و بهبود منظر شهری در حال اجراست.
وی افزود: در این طرح، تاکنون بخشهای مختلفی از شهر و محدوده پیرامونی مدارس رنگآمیزی و ساماندهی شده که از جمله میتوان به بلوار طالقانی، محدوده مدارس سمیه و جوادالائمه، محله عالیآباد و مدرسه فولادی، محدوده آموزش و پرورش شهرستان، محله دواس و نقاط متعدد دیگر اشاره کرد.
معاون عمرانی شهردار بوشهر ادامه داد: عملیات آمادهسازی و رنگآمیزی در سطح منطقه دو شهرداری نیز در حال انجام است و محدوده مدارس این منطقه از جمله مدرسه شهید بشکوه در حال ساماندهی و آمادهسازی برای آغاز سال تحصیلی است.
پژمانالهی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح محدود به نقاط نامبرده نیست، خاطرنشان کرد: تاکنون مناطق و محلات متعددی از شهر تحت پوشش عملیات رنگآمیزی قرار گرفتهاند و این روند در سایر نقاط نیز ادامه دارد و بخشهای باقیمانده طرح در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.
وی هدف از اجرای این اقدامات را فراهم کردن محیطی ایمنتر و منظمتر برای تردد دانشآموزان و شهروندان عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که همزمان با بازگشایی مدارس، معابر و محدودههای پیرامونی مراکز آموزشی از آمادگی و شرایط مناسبتری برخوردار باشند.
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