به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس ضمن مرور ابعاد مختلف حوادث تاریخی و تحلیل وضعیت راهبردی کشور، از برنامه‌های گسترده این سپاه در طول هفته دفاع مقدس خبر داد.

سرهنگ رضایی نژاد با تجلیل از مقام رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و به‌ویژه شهدای گرانقدر بخش دلوار، یاد و خاطره آنان را در چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس گرامی داشت.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم» با محوریت دو ابرقدرت آمریکا و صهیونیسم تأکید کرد: ین نبرد، یک جنگ ترکیبی شامل ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ اما مردم ما با تکیه بر ایمان و اقتدار ملی، کشور را پیروز این جنگ کرده اند.

سرهنگ رضایی نژاد با اشاره به تدوین جدول برنامه‌های بزرگداشت، هفته دفاع مقدس در سپاه دلوار افزود: در طول این هفته، ۴۵ عنوان برنامه و با بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، ورزشی، قرآنی، جهاد تبیین، خانواده، بانوان، جوانان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه دلوار به برنامه های شاخص این هفته اشاره کرد و افزود: برگزاری مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزاری یادواره شهدا، مراسم عطرافشانی و گل‌گذاری بر قبور مطهر، نشست‌های بصیرتی، برنامه‌های جهاد تبیین و محافل انس با قرآن کریم، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اردوهای جهادی از جمله این برنامه‌هاست.

رضایی نژاد در پایان سخنان خود، هدف اصلی از این اقدامات را «انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان»، «معرفی رشادت‌های رزمندگان و شهدای بخش و «تقویت مشارکت مردمی» دانست و تأکید کرد که ترویج فرهنگ مقاومت، کلید اصلی عبور از چالش‌های جنگ ترکیبی امروز است.