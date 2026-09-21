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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

فرمانده سپاه دلوار: بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود

فرمانده سپاه دلوار: بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه در راستای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در بخش دلوار اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس ضمن مرور ابعاد مختلف حوادث تاریخی و تحلیل وضعیت راهبردی کشور، از برنامه‌های گسترده این سپاه در طول هفته دفاع مقدس خبر داد.

سرهنگ رضایی نژاد با تجلیل از مقام رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و به‌ویژه شهدای گرانقدر بخش دلوار، یاد و خاطره آنان را در چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس گرامی داشت.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم» با محوریت دو ابرقدرت آمریکا و صهیونیسم تأکید کرد: ین نبرد، یک جنگ ترکیبی شامل ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ اما مردم ما با تکیه بر ایمان و اقتدار ملی، کشور را پیروز این جنگ کرده اند.

سرهنگ رضایی نژاد با اشاره به تدوین جدول برنامه‌های بزرگداشت، هفته دفاع مقدس در سپاه دلوار افزود: در طول این هفته، ۴۵ عنوان برنامه و با بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، ورزشی، قرآنی، جهاد تبیین، خانواده، بانوان، جوانان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه دلوار به برنامه های شاخص این هفته اشاره کرد و افزود: برگزاری مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزاری یادواره شهدا، مراسم عطرافشانی و گل‌گذاری بر قبور مطهر، نشست‌های بصیرتی، برنامه‌های جهاد تبیین و محافل انس با قرآن کریم، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اردوهای جهادی از جمله این برنامه‌هاست.

رضایی نژاد در پایان سخنان خود، هدف اصلی از این اقدامات را «انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان»، «معرفی رشادت‌های رزمندگان و شهدای بخش و «تقویت مشارکت مردمی» دانست و تأکید کرد که ترویج فرهنگ مقاومت، کلید اصلی عبور از چالش‌های جنگ ترکیبی امروز است.

کد مطلب 6954085

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