به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نظارت بر بازار اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه نظارت بر بازار، انسجام بسیار خوبی میان بازرسی کل کشور، مقامات قضایی و تعزیرات ایجاد شده است و کارگروهی با دبیری تعزیرات هر هفته حداقل یک جلسه برگزار میکند. این کارگروه ضمن ارزیابی قیمتها در سطح بازار، برای برخی کالاهای خاص نیز آنالیز قیمت تهیه میکند تا مشخص شود یک کالا از مرحله تولید تا مصرف چه هزینهای دارد. برای مثال، در مورد حبوبات، هزینههای تولید، بستهبندی و عرضه بررسی و سهم هر بخش محاسبه میشود و در صورت مشاهده انحراف از قیمتهای تعیینشده، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
فرماندار مشهد با بیان اینکه قیمت برخی کالاها مانند میوه بهصورت روزانه کشف و پس از کنترل وارد بازار میشود، ادامه داد: با توجه به تنوع بسیار زیاد کالاها و متغیرهای مختلف مؤثر بر تعیین قیمت، نمیتوان ادعا کرد که تمام بازار بهصورت دقیق و کامل کنترل میشود، اما اراده جدی در سطح شهرستان وجود دارد که با همکاری همه دستگاهها با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار برخورد شود.
وی با اشاره به ریاست معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی بر این کارگروه بیان کرد: اگر تخلفی در این حوزه کشف شود، قطعاً برخورد جدی صورت خواهد گرفت؛ چراکه در شرایط خاص موجود، هر فردی که بخواهد از شرایط سوءاستفاده کند، با برخورد شدید مواجه خواهد شد.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از واحدهای صنفی و کسبوکارها با توجه به افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه، عنوان کرد: باید میان تولیدکننده و مصرفکننده اعتدال برقرار شود و مراقبت کنیم که به تولیدکننده و زنجیره تولید آسیب وارد نشود و مصرفکننده احساس اجحاف نکند.
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