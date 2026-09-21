به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، ابراز داشت: استان بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی، مرزی و دریایی، وجود بنادر مهم، ظرفیت‌های کشاورزی و همچنین نقش ویژه‌ای که در اقتصاد ملی دارد، شرایط متفاوتی با بسیاری از استان‌ها دارد.

زارع افزود: انتظار ما این است که در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با کالاهای اساسی، ظرفیت‌ها و اقتضائات استان بوشهر نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار بوشهر در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم برای استان، تامین پایدار و به موقع کالاهای اساسی است و با تشکر از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بابت تامین کالاهای اساسی در شرایط سخت و دشوار جنگ های تحمیلی اخیر و پس از آن، تصریح کرد: با توجه به پراکندگی جمعیت، شرایط اقلیمی، فاصله برخی مناطق از مرکز و همچنین اهمیت بنادر استان ضروری است ذخایر راهبردی کالاهای اساسی با نگاه پیشگیرانه و متناسب با نیاز استان مدیریت شود تا در هیچ مقطعی با کمبود یا اختلال در توزیع مواجه نباشیم.

استاندار بوشهر با اشاره حمایت دولت از بخش کشاورزی با تصویب خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم، خاطرنشان کرد: کشاورزان استان بوشهر با وجود محدودیت های اقلیمی و منابع آبی در تولید محصولات مختلف از جمله گندم نقش مهمی دارند و استمرار و تقویت حمایت از تولید و پرداخت به موقع مطالبات به ویژه ‌گندم کاران و بروز رسانی قیمت ها و ایجاد اطمینان برای کشاورزان، تاثیر مستقیمی بر استمرار تولید خواهد داشت.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت بنادر استان می تواند با رفع چالش جنگ تحمیلی اخیر در حوزه واردات، تخلیه و ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی مورد استفاده بیشتری قرار گیرد، اظهار داشت: می توان با توسعه زیرساخت های لازم بخشی از نیازهای کشور را از مسیر بنادر استان با سرعت و بهره وری بیشتری تامین کرد.

وی افزود: درخواست ما از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران این است که در خصوص پروژه های زیرساختی استان، ظرفیت‌های جدید ذخیره سازی و همچنین نوسازی و ارتقای تجهیزات موجود نگاه ویژه ای به استان بوسهر داسته باشد.

در این دیدار، سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز با تقدیر از حمایت و راهبری مدیریت ارشد استان و فعالیت دستگاه های اجرایی استان، برای تحقق خواسته های استاندار بوشهر قول مساعد داد.