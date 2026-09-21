فکت چک؛ اخباری که ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-توقف کامل پروازها میان ایران و عراق از روز سه شنبه به دستور رسمی دولت عراق

-حضور محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در ایران برای میانجیگری و پایان دادن به بن‌بست‌های موجود بین ایران و آمریکا

-میانجیگری چین میان تهران و واشنگتن در خصوص موضوع یمن

-غیرقابل دسترس بودن ساختار و مراکز اطلاعاتی واشنگتن در خاورمیانه

-انفجار انبار مهمات در حلب متعلق به ارتش حکومت الجولانی

-ادعای مجدد ارتباط سپاه با رژیم آمریکا

-غیرحضوری شدن تمام مدارس استان هرمزگان طی دو ماه آینده

-تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان قم در روزهای پنجشنبه‌ تا پایان سال