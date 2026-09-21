تجلیل از پیشکسوتان صدا؛ خانزادی هیچگاه صدافروش و هنربند نبود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت اسحاق خانزادی، محمد شهامت و حسن زاهدی سه پیشکسوت عرصه صدابرداری و صداگذاری با عنوان «شب صدای سینمای ایران» دوشنبه ۳۰ شهریور در خانه سینما برگزار شد.

در این برنامه افرادی همچون اصغر فرهادی، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور، منوچهر شاهسواری، محمد آلادپوش، عادل تبریزی، کامران سحرخیز، بهمن اردلان، جهانگیر میرشکاری، علی قوی تن، آرش قاسمی، علی اکبر ثقفی، عرفان یزدی، نادر فوقانی، امیر عابدی، بهرام بدخشانی، محمدعلی حسین‌نژاد، بهنود بخت‌طالع، حسن آقاکریمی، جواد طوسی، هوشنگ گلمکانی، بهرام عظیمی و… حضور داشتند.

هادی معنوی‌پور اجرای برنامه را برعهده داشت.

در ادامه، همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما با اشاره به حضور اصغر فرهادی گفت: برایم جالب است که این مراسم با رونمایی از اصغر فرهادی همراه شده است و فکر می‌کنم آمدن اصغر عزیز به این مراسم نشان از احترام او به عنصر صدا در سینما دارد. خوشحالم که اصغر شاهوردی و همسر ایشان نیز در این مراسم حضور دارند.

بهمن اردلان رئیس صنف صدابرداران و صداگذاران سینما تصریح کرد: یکی از اهداف انجمن، برگزاری مراسم سالانه برای صدای فیلم‌هاست و امیدوارم با همکاری مراجع مرتبط، هر سال این برنامه را برگزار کنیم و به صداپردازان و صداگذاران فیلم‌ها جایزه بدهیم. سعی کردیم در این دوره یک آئین‌نامه اجرایی تدوین کنیم، اما متأسفانه همواره بهانه‌هایی پیش آمد که نتوانستیم این برنامه سالانه را آغاز کنیم.

اردلان: سینما را نمی‌شود بدون صدا تصور کرد

اردلان با اشاره به اهمیت صدا در سینما اظهار کرد: سینما را نمی‌شود بدون صدا تصور کرد و از ابتدای خلقت سینما، صدا جزو جدایی‌ناپذیر فیلم بوده است. اطمینان داریم نمی‌توان بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را بدون صدا دید و از آنها لذت برد. باید اهمیت صدا را فریاد بزنیم، به امید اینکه جایگاه آن شناخته شود.

سپس ویدیویی از حسن زاهدی پخش شد.

در ادامه، منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده سینما اظهار کرد: در ذات انسان ۲ گوهر وجود دارد؛ یکی گوهر جان و دیگری گوهر روان آدمی. در گوهر روان نیک‌خواهی، نیک‌جویی، محبت و آدمیت وجود دارد. از زمانی که شاگرد حسن زاهدی بودم و پس از آن در رفاقت و همکاری با او، گوهر روانش همچنان همان است که بود. همه ما باید به این حال غبطه بخوریم.

این تهیه‌کننده متذکر شد: همه ما درباره وضعیت سینما، شرایط معیشتی همکاران و چالش‌های این عرصه می‌دانیم. گاهی تلاش‌هایی می‌کنیم که جواب می‌دهد.

وی تاکید کرد: حسن جان، تو بچه‌محل سینما هستی و همیشه با روی باز با آدم‌ها برخورد کرده‌ای. حسن جان، تو اهل سینما هستی و هرکجا که اهل آنجا حضور داشته باشند، اصالت حضور دارد.

اصغر فرهادی: فیلم آخرم ادای احترام به سینماست

سپس اصغر فرهادی کارگردان سینما گفت: بارها تکرار شد که صدا خیلی مهم است، اما ما معنای آن را متوجه نمی‌شویم. فیلم آخر من موضوعش صداست و به نوعی ادای احترام به صداست. به تازگی وقتی صحنه‌ای را می‌نویسم، به این فکر می‌کنم که صدای آن چگونه است. برای فیلمی که ایده آن در ذهنم بود، سراغ یک صدابردار رفتم و گفتم که تصویر آخر فیلمم این است و تو برایش صدا بساز.

این کارگردان تاکید کرد: صدا باعث می‌شود ما در فیلم‌ها تخیل کنیم. یکی از فیلمسازان ما که خیلی به صدا توجه می‌کرد، استاد مهرجویی بود. شلختگی در فیلم‌هایش ابتدا از صدا می‌آید و بعد از تصویر. اگر فیلمسازان بتوانند به‌درستی از عنصر صدا استفاده کنند، به زنده بودن فیلم کمک می‌کند.

کارگردان «درباره الی» اظهار کرد: نسل صدابردارانی که در اینجا حضور دارند، ۲ ویژگی دارند؛ یکی اینکه صدا را وارد سینما کردند و دیگر اینکه جزو نخستین کسانی بودند که صدای سر صحنه را وارد سینما کردند. صدابرداران در ایران حضورشان در صحنه فقط برای صدابرداری نیست و نوعی حس‌ پدرانگی دارند.

وی ادامه داد: در فیلم «شهر زیبا» در جایی فیلمبرداری کردیم که شرایط بسیار سختی داشت. حسن به خانه یکی از محلی‌ها رفت و از آنها اجازه گرفت تا بتوانیم کار کنیم.

فرهادی در پایان گفت: به لحاظ تکنیکال و آرتیستیک، صدای ایران جزو بهترین‌های جهان است. همیشه وقتی فیلمی را به خارج از کشور می‌بریم، هیچ مشکلی با صدای فیلم ندارند و می‌گویند شما چگونه این کار را انجام دادید.

میرشکاری: صدای سینمای ایران در همه جای دنیا دلپذیر است

سپس جهانگیر میرشکاری، صدابردار پیشکسوت، در سخنانی کوتاه متذکر شد: صدای سینمای ایران اکنون به جایی رسیده است که در همه جای دنیا دلپذیر است. ای کاش در سینمای امروز کمی هوای صدابرداران را از نظر دستمزد داشته باشند.

در ادامه، حسن زاهدی عنوان کرد: اگر موفقیتی در زمینه صدابرداری سر صحنه به دست آورده‌ام، صدقه‌سر اصغر شاه‌وردی بوده است؛ زیرا او به من آموخت چگونه سر صحنه کار کنم.

وی عنوان کرد: اسحاق خانزادی و بهروز شهامت نیز در اینجا هستند که من همیشه از آنها یاد می‌گیرم.

در ادامه ویدیویی از اسحاق خانزادی پخش شد.

جواد طوسی منتقد با اشاره به اسحاق خانزادی و کارنامه پربار او گفت: بعد از زنده‌یاد روبیک منصوری، او در قله‌های صدابرداری ایران قرار می‌گیرد. زمانی که من کودک و نوجوان بودم، آقای روبیک منصوری در میان فیلم‌های تجاری و گیشه‌پسند، فیلم را با صدابرداری‌اش تأثیرگذار می‌کرد. ما نمی‌توانیم با نگاهی کارشناسانه، همان فیلم‌های عامه‌پسند را هم نادیده بگیریم، زیرا حضور این عزیزان می‌تواند به چنین فیلم‌هایی تشخص بدهد.

وی ادامه داد: اسحاق خانزادی، در عین حال که در مقطعی کارمند وزارت فرهنگ و هنر بود، روحیه کارمندی پیدا نکرد که صرفاً یک حقوق بگیرد. او پا فراتر گذاشت و تجربه‌های جدیدی کسب کرد.

این منتقد تاکید کرد: اصغر فرهادی، فیلمساز اینجاست و باید در کانون التهابات، در کنار مردم خودش باشد و فیلم بسازد.

محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما بیان کرد: از دهه شصت با استاد خانزادی آشنا شدم و مسئولیت سینمای تجربی در آن زمان با من بود که در ساختمان ارشاد قرار داشت. وقتی به روزهای جشنواره فجر نزدیک می‌شدیم، گویا هر روز یک کلاس درس در آنجا برگزار می‌شد و بسیاری از کارگردانان جوان آن زمان وقتی وارد آن مجموعه می‌شدند، با اطلاعات زیادی خارج می‌شدند.

وی تصریح کرد: زمانی که برای تدریس به دانشگاه دعوت شدم، اصرار داشتم که در چند جلسه توضیح دهم روال فیلمسازی از لحاظ فنی چگونه بود. توضیح این موضوع برای نسل جوانی که با دنیای دیجیتال سروکار دارد، برای من مهم بود؛ زیرا باید بدانند که درباره چند نسل قبل‌تر صحبت می‌کنیم. این نسل باید بداند چیزی که ما امروز با آن مواجه هستیم، حاصل چه تلاشی بوده و این تلاش‌ها چه ثمراتی داشته است. بخش زیادی از موفقیت سینمای ایران حاصل همین تلاش دوستان است.

خانزادی هیچگاه صدافروش و هنربند نبود

در ادامه مراسم محمدرضا دلپاک عنوان کرد: سعادت این را داشتم که هشت سال دستیار استاد خانزادی بودم و از او اخلاق و معرفت یاد گرفتم. او هرگز صدافروش و هنربند نبود و به صدا به عنوان یک هنر نگاه می‌کرد و با صدا قصه می‌گفت.

وی سپس یک فایل صوتی از امیر نادری پخش کرد که درباره اسحاق خانزادی صحبت کرده بود.

اسحاق خانزادی در ادامه روی صحنه آمد و گفت: من همیشه از میکروفن می‌ترسیدم. تقریباً هزار و خرده‌ای فیلم ساختم و در هر فیلمی، چه مستند و چه داستانی، کوچک‌ترین بی‌معرفتی در حق میکروفن نکردم و با آن رفاقت کردم. هرکدام از فیلم‌ها برای من یک ارزش و یک زندگی است و نمی‌توانم هیچ‌کدام را فراموش کنم.

خانزادی در پایان گفت: فیلم «عشق در انفرادی» مسعود کیمیایی را امسال کار کردم و امیدوارم باز هم بتوانم در این عرصه حضور داشته باشم.

در ادامه برنامه علی قوی‌تن، کارگردان سینما عنوان کرد: من و آقا بهروز پنج، شش فیلم با هم کار کرده‌ایم و او در کار خودش سبک شخصی دارد. او به جزئیات در فیلم می‌پردازد و چیزهایی را وارد فیلم می‌کند که در تصویر وجود ندارد. او برای صدای یک صحنه بسیار زحمت می‌کشد.

وی تصریح کرد: جوانان نسل جدید در کار با دیجیتال سرعت عمل دارند و دقیقاً مطابق تصویر کار می‌کنند، اما استادان ما در سینما از دهه شصت به بعد بسیار متفاوت هستند و به جزئیات زیادی می‌پردازند.

سپس بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن عنوان کرد: من به نمایندگی از بچه‌های انیمیشن اینجا هستم. کارگردانان بخش عمده‌ای از فیلم را مدیون صدا و تصویر هستند، اما ما انیمیشن‌سازها بیشتر از بقیه مدیون صدا و دوبله هستیم. انیمیشن هیچ صدایی ندارد و باید برای آن صدای خاص ساخته شود.

وی گفت: آدم‌هایی که در صدا کار می‌کنند آدم‌های ساکتی هستند زیرا عادت کرده‌اند که بیشتر بشنوند. آقای شهامت بسیار اخلاق‌مدار هستند و حتی با کارگردانان جوان نیز با حوصله برخورد می‌کنند و نگاه از بالا به پایین ندارند.

آرش قاسمی، صدابردار سینما، در ادامه بیان کرد: لذت ۳۰ سال شاگردی استاد شهامت را دارم و از این بابت خوشحالم.

شهامت: سینما برایم راهی برای بیان احساس، شنیدن جزئیات و جهان بخشیدن به تصویر است

بهروز شهامت نیز عنوان کرد: وقتی به سال‌های گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم بخش بزرگی از زندگی من با سینما و هنر صدا گره خورده است. برای من صدا همیشه یک حرفه نبوده، بلکه بخشی از زندگی من بوده است و راهی برای بیان احساس، شنیدن جزئیات و جهان بخشیدن به تصویر. در تمام این سال‌ها افتخار داشتم در کنار هنرمندان بزرگی کار کنم، از استادان بیاموزم و با همکارانم تجربه کنم و سهم کوچکی در ساختن و ماندگار شدن سینمای ایران داشته باشم.

این صدابردار سینما بیان کرد: امروز که به گذشته نگاه می‌کنم، شاید مهم‌ترین چیزی که برای من باقی مانده است، نام و عنوان‌ها نباشد، بلکه خاطرات انسان‌هایی باشد که در این مسیر با من همراه بودند.

شهامت در پایان گفت: من همیشه باور داشته‌ام که تصویر دیده می‌شود، اما صدا در خاطره‌ها می‌ماند. امیدوارم اگر چیزی از این سال‌ها برای من باقی بماند، فقط نامی در تیتراژ فیلم‌ها نباشد، بلکه یاد و خاطره سال‌هایی باشد که با عشق و تعهد در کنار سینمای ایران زندگی و کار کردم.

در ادامه با حضور اصغر فرهادی، بهرام عظیمی، آرش قاسمی و علی قوی‌تن از بهروز شهامت تجلیل شد.

در پایان مراسم کیک تولد حسن زاهدی با حضور بهروز شهامت و اسحاق خانزادی فوت شد.