به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن سالروز دفاع مقدس هشت ساله بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب اسلامی و فرصتی برای تجلیل از ایثار و فداکاری دلاورمردان و شیرزنانی است که با ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی خود، حماسهای ماندگار در تاریخ این سرزمین آفریدند.
سازمان بسیج مستضعفین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بهویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت، مقام والای شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم آنان را ارج مینهد.
دفاع مقدس هشت ساله به ملت ایران آموخت که در برابر تهدید و تجاوز، آنچه ضامن عزت و سربلندی کشور است، ایمان، وحدت، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.
همانگونه که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و کودتای دی ماه علیه ملت ایران و نیروهای مسلح، در برابر تهدیدات و تجاوز دشمن، با اتکا به توان داخلی، انسجام ملی و روحیه مقاومت، از امنیت و منافع کشور پاسداری کردهاند؛ تجربهای که بار دیگر پیوند عمیق میان مردم و مدافعان ایران را به نمایش گذاشت.
امروز استمرار راه شهیدان با حضور بسیجیان عزیز و جانفدایان جوان و نوجوان، در حفظ وحدت ملی، تقویت اقتدار کشور، صیانت از استقلال و پاسداری از ارزشهایی است که نسلهای پیشین برای آن ایستادگی کردند، بیش از پیش نمایان است.
ملت ایران با الهام از میراث امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب و حرکت در مسیر حضرت ایت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی را با هوشیاری و مسئولیتپذیری دنبال خواهد کرد و در این میان بسیجیان نیز به عنوان ستون فقرات ملت، خود را خادم مردم، پاسدار امنیت و مدافع عزت و استقلال کشور میدانند و در هر عرصهای که دفاع از ایران و منافع ملی ضرورت داشته باشد، با روحیهای برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت، آماده ایفای مسئولیت خواهند بود.
در همین مسیر، ملت مبعوث و بزرگ ایران، بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور آگاهانه و حماسی خود در میادین و خیابانهای کشور، حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اسلامی، رهبری و نیروهای مسلح به نمایش گذاشته است؛ حضوری که موجب تقویت روحیه رزمندگان و تجلی همبستگی و عزم ملی شده است.
این حضور مستمر، جلوهای از همان روحیهای است که در دوران دفاع مقدس، ملت ایران را در کنار رزمندگان اسلام به صحنه آورد و امروز نیز سرمایهای برای استمرار راه شهیدان به شمار میرود.
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