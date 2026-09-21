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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

بسیج: حضور مردم در خیابان‌ها موجب تقویت روحیه رزمندگان شده است

بسیج: حضور مردم در خیابان‌ها موجب تقویت روحیه رزمندگان شده است

سازمان بسیج مستضعفین در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز دفاع مقدس هشت ساله حضور مردم در خیابان‌ها را موجب تقویت روحیه رزمندگان و عزم ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن سالروز دفاع مقدس هشت ساله بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرصتی برای تجلیل از ایثار و فداکاری دلاورمردان و شیرزنانی است که با ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی خود، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین آفریدند.

سازمان بسیج مستضعفین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت، مقام والای شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم آنان را ارج می‌نهد.

دفاع مقدس هشت ساله به ملت ایران آموخت که در برابر تهدید و تجاوز، آنچه ضامن عزت و سربلندی کشور است، ایمان، وحدت، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

همانگونه که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و کودتای دی ماه علیه ملت ایران و نیروهای مسلح، در برابر تهدیدات و تجاوز دشمن، با اتکا به توان داخلی، انسجام ملی و روحیه مقاومت، از امنیت و منافع کشور پاسداری کرده‌اند؛ تجربه‌ای که بار دیگر پیوند عمیق میان مردم و مدافعان ایران را به نمایش گذاشت.

امروز استمرار راه شهیدان با حضور بسیجیان عزیز و جانفدایان جوان و نوجوان، در حفظ وحدت ملی، تقویت اقتدار کشور، صیانت از استقلال و پاسداری از ارزش‌هایی است که نسل‌های پیشین برای آن ایستادگی کردند، بیش از پیش نمایان است.

ملت ایران با الهام از میراث امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب و حرکت در مسیر حضرت ایت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی را با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد و در این میان بسیجیان نیز به عنوان ستون فقرات ملت، خود را خادم مردم، پاسدار امنیت و مدافع عزت و استقلال کشور می‌دانند و در هر عرصه‌ای که دفاع از ایران و منافع ملی ضرورت داشته باشد، با روحیه‌ای برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت، آماده ایفای مسئولیت خواهند بود.

در همین مسیر، ملت مبعوث و بزرگ ایران، بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور آگاهانه و حماسی خود در میادین و خیابان‌های کشور، حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اسلامی، رهبری و نیروهای مسلح به نمایش گذاشته است؛ حضوری که موجب تقویت روحیه رزمندگان و تجلی همبستگی و عزم ملی شده است.

این حضور مستمر، جلوه‌ای از همان روحیه‌ای است که در دوران دفاع مقدس، ملت ایران را در کنار رزمندگان اسلام به صحنه آورد و امروز نیز سرمایه‌ای برای استمرار راه شهیدان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6954316

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