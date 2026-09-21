کاهش کمبودهای دارویی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز دوشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر نقش مأموریت‌محوری و اتخاذ تصمیمات جمعی در سطح مدیران، اظهار داشت: برای حل و فصل مشکلات دانشگاه در حوزه‌های مختلف، باید از ظرفیت کمیته‌های تصمیم‌گیر و اعضای هیئت رئیسه استفاده شود.

وی افزود: بیان راهکارهای اجرایی در راستای ارتقای شاخص‌های حوزه سلامت نیز باید با هدف حل و فصل مشکلات موجود، در سطح مدیران و کارشناسان دانشگاه صورت گیرد.

وضعیت حوزه درمان دانشگاه رو به بهبود است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به وضعیت حوزه درمان اظهار داشت: وضعیت درمان دانشگاه بهتر از قبل است و این حوزه بهتر از گذشته در حال فعالیت است و درآمدهای بیمارستانی نیز در حال افزایش است.

کاهش کمبودهای دارویی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

امیری درباره وضعیت دارویی دانشگاه نیز گفت: از نظر دارویی، اکنون وضعیت ما یکی از بهترین وضعیت‌هاست و کمبودهای دارویی کمتر شده است.

وی ادامه داد: این شرایط نویدبخش بهبود وضعیت دانشگاه در حوزه‌های مختلف است.

برنامه‌ریزی منسجم؛ محور پیشبرد امور دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم خاطرنشان کرد: با یک برنامه منسجم می‌توان پیش رفت و در یک چارچوب برنامه‌ریزی‌شده، امور را به پیش برد.