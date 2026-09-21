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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

کاهش کمبودهای دارویی در لرستان

کاهش کمبودهای دارویی در لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از کاهش کمبودهای دارویی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز دوشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر نقش مأموریت‌محوری و اتخاذ تصمیمات جمعی در سطح مدیران، اظهار داشت: برای حل و فصل مشکلات دانشگاه در حوزه‌های مختلف، باید از ظرفیت کمیته‌های تصمیم‌گیر و اعضای هیئت رئیسه استفاده شود.

وی افزود: بیان راهکارهای اجرایی در راستای ارتقای شاخص‌های حوزه سلامت نیز باید با هدف حل و فصل مشکلات موجود، در سطح مدیران و کارشناسان دانشگاه صورت گیرد.

وضعیت حوزه درمان دانشگاه رو به بهبود است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به وضعیت حوزه درمان اظهار داشت: وضعیت درمان دانشگاه بهتر از قبل است و این حوزه بهتر از گذشته در حال فعالیت است و درآمدهای بیمارستانی نیز در حال افزایش است.

کاهش کمبودهای دارویی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

امیری درباره وضعیت دارویی دانشگاه نیز گفت: از نظر دارویی، اکنون وضعیت ما یکی از بهترین وضعیت‌هاست و کمبودهای دارویی کمتر شده است.

وی ادامه داد: این شرایط نویدبخش بهبود وضعیت دانشگاه در حوزه‌های مختلف است.

برنامه‌ریزی منسجم؛ محور پیشبرد امور دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم خاطرنشان کرد: با یک برنامه منسجم می‌توان پیش رفت و در یک چارچوب برنامه‌ریزی‌شده، امور را به پیش برد.

کد مطلب 6954347

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