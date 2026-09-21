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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

دوحه: برای تسهیل توافق میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنیم

دوحه: برای تسهیل توافق میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که کشورش برای تسهیل توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت ما برای تسهیل توافق میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنیم تا راه برای مذاکرات باز شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اظهار داشت: حتی دستیابی به یک توافق کوتاه‌مدت میان دو طرف می‌تواند زمینه را برای آغاز مذاکرات فراهم کند.

وی افزود: هرگونه گفت‌وگو میان دو طرف نیازمند بازگشایی تنگه هرمز و اطمینان از این مسئله است که تهدیدی برای استفاده از قدرت نظامی وجود نداشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین با اشاره به وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا تصریح کرد که در حال حاضر بی‌اعتمادی زیادی میان واشنگتن و تهران وجود دارد و هر یک از دو طرف منتظر است طرف مقابل تسلیم شود.

وی گفت: هرگونه توافق میان واشنگتن و تهران نهایی نخواهد بود، بلکه به اندازه‌ای خواهد بود که آغاز مذاکرات را امکان‌پذیر کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد: ما به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار نیاز داریم که تضمین‌های امنیتی برای همه کشورهای منطقه را محقق کند.

کد مطلب 6954381

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      فقط به خارج کردن امریکا از خلیج فارس و بستن پایگاه هایش و دفعه دیگر حق ندارید پای امریکارا به منطقه باز کنید وگرنه همین آش واین کاسه

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