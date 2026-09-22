خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: وقتی از ظرفیت‌های اقتصادی لرستان سخن گفته می‌شود، معمولاً نخستین تصویر به کشاورزی، دامداری، معادن یا جنگل‌های استان بازمی‌گردد؛ اما در میان همین ظرفیت‌های شناخته‌شده، صنعت آبزی‌پروری نیز طی سال‌های اخیر به یکی از بخش‌های مهم تولید در لرستان تبدیل شده است؛ صنعتی که از دل منابع آبی استان، اشتغال و تولید ایجاد کرده و در برخی شاخه‌ها، لرستان را به جایگاهی ممتاز در کشور رسانده است.

ماهی سردابی برگ برنده شیلات لرستان

آمارهای ارائه‌شده از سوی اداره‌کل شیلات لرستان نشان می‌دهد که بیش از ۷۳۲ مزرعه آبزی‌پروری در استان فعال است و مجموع تولید آبزیان پرورشی از ۴۵ هزار تن عبور کرده است. این ارقام، تصویری از یک فعالیت اقتصادی گسترده ارائه می‌کند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به چند مزرعه پرورش ماهی محدود دانست؛ چراکه در کنار مزارع تولیدی، مراکز تکثیر، واحدهای فرآوری، کارخانه‌های تولید خوراک و طرح‌های جدید پرورش ماهی نیز در حال فعالیت یا احداث هستند.

در این میان، ماهی سردابی برگ برنده شیلات لرستان محسوب می‌شود. به گفته کیارش بیرانوند، مدیرکل شیلات لرستان، استان در تولید ماهیان سردابی و همچنین تولید بچه‌ماهی، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد؛ جایگاهی که پشتوانه آن ۳۵ مرکز تکثیر و تفریخ ماهیان سردابی و شبکه گسترده مزارع آبزی‌پروری است.

پرورش ماهی در قفس در سدهای «هاله» و «مروک»

اما توسعه شیلات تنها به تولید محدود نمانده است. وجود مجتمع ۴۰۰ هکتاری ماهیان گرمابی دورود، ساخت چهار مجتمع پرورش ماهی خاویاری، فعالیت ۶ مرکز بسته‌بندی و فرآوری آبزیان و همچنین فعالیت ۶ کارخانه تولید خوراک آبزیان با مجموع ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال، نشان می‌دهد که زنجیره تولید در حال گسترش به مراحل پس از پرورش نیز هست.

از سوی دیگر، ورود شیلات به عرصه پرورش ماهی در قفس در سدهای «هاله» کوهدشت و «مروک» دورود، مسیر دیگری برای استفاده از ظرفیت منابع آبی استان گشوده است. در کنار این طرح‌ها، احداث بازارچه متمرکز آبزیان در خرم‌آباد نیز می‌تواند حلقه عرضه را به این زنجیره اضافه کند.

با این حال، اهمیت واقعی این ظرفیت‌ها زمانی آشکار می‌شود که تولید، فرآوری و بازار در کنار یکدیگر قرار گیرند. افزایش تولید بدون بازار پایدار، فرآوری و ارزش افزوده کافی، نمی‌تواند تمام ظرفیت اقتصادی آبزی‌پروری را بالفعل کند. از همین رو، آینده شیلات لرستان را باید در تکمیل همین زنجیره جست‌وجو کرد؛ زنجیره‌ای که از تکثیر بچه‌ماهی آغاز می‌شود، به مزارع پرورش و واحدهای فرآوری می‌رسد و در نهایت باید به بازار مصرف و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای تولیدکنندگان ختم شود.

فعالیت بیش از ۷۳۲ مزرعه آبزی‌پروری در لرستان

کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان در تشریح سیمای شیلات استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لرستان با برخورداری از منابع آبی و ظرفیت‌های متنوع در حوزه آبزی‌پروری، یکی از استان‌های فعال کشور در زمینه تولید و پرورش آبزیان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در این بخش، افزود: در حال حاضر بیش از ۷۳۲ مزرعه آبزی‌پروری در استان فعالیت دارند که در بخش‌های مختلف تولید و پرورش آبزیان مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان کرد: مجموع تولید آبزیان پرورشی در استان نیز بیش از ۴۵ هزار تن است که این میزان تولید، بیانگر ظرفیت قابل توجه لرستان در حوزه آبزی‌پروری و نقش این بخش در اقتصاد و تولید استان است.

رتبه نخست لرستان در تولید ماهیان سردابی و بچه‌ماهی

بیرانوند با اشاره به جایگاه لرستان در تولید ماهیان سردابی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های شیلاتی استان، تولید ماهیان سردابی است و لرستان در این بخش رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: استان همچنین در زمینه تولید بچه‌ماهی نیز دارای رتبه نخست کشور است و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان دارد.

مدیرکل شیلات لرستان گفت: برخورداری از مراکز تکثیر و تفریخ، مزارع متعدد پرورش ماهی و زیرساخت‌های مرتبط با این بخش، زمینه را برای توسعه زنجیره تولید آبزیان در استان فراهم کرده است.

فعالیت ۳۵ مرکز تکثیر و تفریخ ماهیان سردابی

بیرانوند با اشاره به زیرساخت‌های موجود در حوزه تکثیر ماهیان، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۵ مرکز تکثیر و تفریخ ماهیان سردابی در لرستان فعالیت دارند.

وی افزود: این مراکز نقش مهمی در تأمین بچه‌ماهی مورد نیاز مزارع آبزی‌پروری و استمرار چرخه تولید ماهیان سردابی در استان دارند و از ظرفیت‌های مهم شیلات لرستان محسوب می‌شوند.

مجتمع ۴۰۰ هکتاری ماهیان گرمابی دورود

مدیرکل شیلات لرستان در ادامه به ظرفیت‌های استان در حوزه پرورش ماهیان گرمابی اشاره کرد و گفت: مجتمع ۴۰۰ هکتاری ماهیان گرمابی دورود یکی از ظرفیت‌های مهم شیلاتی لرستان است که در زمینه پرورش ماهیان گرمابی فعالیت دارد.

بیرانوند افزود: توسعه این‌گونه ظرفیت‌ها می‌تواند به تنوع‌بخشی در تولیدات آبزی‌پروری استان و استفاده بیشتر از ظرفیت منابع آبی موجود کمک کند.

ساخت چهار مجتمع پرورش ماهی خاویاری در لرستان

وی همچنین از توسعه ظرفیت پرورش ماهیان خاویاری در استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر چهار مجتمع پرورش ماهی خاویاری در لرستان در حال ساخت است.

مدیرکل شیلات لرستان تصریح کرد: تکمیل این مجتمع‌ها می‌تواند ظرفیت استان را در حوزه پرورش ماهیان خاویاری افزایش داده و زمینه را برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با این بخش فراهم کند.

فعالیت ۶ مرکز بسته‌بندی و فرآوری آبزیان

بیرانوند با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی در استان، گفت: فعالیت‌های شیلاتی لرستان تنها به تولید و پرورش آبزیان محدود نمی‌شود و در بخش فرآوری و بسته‌بندی نیز زیرساخت‌هایی در استان ایجاد شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۶ مرکز بسته‌بندی و فرآوری آبزیان در لرستان فعالیت دارند که می‌توانند در فرآوری محصولات تولیدی، افزایش ارزش افزوده و ساماندهی عرضه آبزیان نقش داشته باشند.

تولید سالانه ۱۰ هزار تن خوراک آبزیان

مدیرکل شیلات لرستان در ادامه به ظرفیت استان در زمینه تأمین خوراک آبزیان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶ کارخانه خوراک آبزیان در استان فعالیت دارند.

بیرانوند میزان تولید این کارخانه‌ها را در مجموع ۱۰ هزار تن در سال اعلام کرد و افزود: وجود این واحدها بخشی از نیاز مزارع آبزی‌پروری استان به خوراک را تأمین می‌کند و در تقویت زنجیره تولید آبزیان اهمیت دارد.

اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در سدهای لرستان

وی یکی دیگر از فعالیت‌های شیلاتی استان را اجرای طرح پرورش ماهی در قفس عنوان کرد و گفت: پرورش ماهی در قفس در سدهای مخزنی «هاله» کوهدشت و «مروک» دورود در لرستان اجرا شده است.

مدیرکل شیلات لرستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت سدهای مخزنی برای توسعه آبزی‌پروری از جمله روش‌هایی است که در راستای افزایش تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی استان مورد توجه قرار گرفته است.

احداث بازارچه متمرکز آبزیان در خرم‌آباد

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود از احداث بازارچه متمرکز آبزیان در شهرستان خرم‌آباد به‌عنوان یکی از طرح‌های حوزه شیلات استان یاد کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های عرضه و ساماندهی بازار محصولات آبزی در مرکز استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد زیرساخت مناسب برای عرضه محصولات آبزی می‌تواند در تکمیل زنجیره تولید تا مصرف، ساماندهی بازار و تسهیل دسترسی مردم به محصولات شیلاتی نقش داشته باشد.

زنجیره‌ای از تولید تا عرضه آبزیان در لرستان

وی با جمع‌بندی ظرفیت‌های موجود در حوزه شیلات لرستان، اظهار داشت: امروز مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تولید، تکثیر، پرورش، فرآوری، بسته‌بندی، تأمین خوراک و عرضه آبزیان در استان شکل گرفته است.

مدیرکل شیلات لرستان تصریح کرد: فعالیت بیش از ۷۳۲ مزرعه آبزی‌پروری، تولید بیش از ۴۵ هزار تن آبزیان پرورشی، فعالیت ۳۵ مرکز تکثیر و تفریخ ماهیان سردابی، وجود مجتمع‌های پرورش ماهیان گرمابی و خاویاری، مراکز فرآوری و کارخانه‌های تولید خوراک، بخشی از ظرفیت‌های شیلاتی لرستان را تشکیل می‌دهد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: لرستان با تکیه بر این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید ماهیان سردابی و بچه‌ماهی، جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و توسعه زیرساخت‌های شیلاتی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات آبزی از محورهای مهم فعالیت در این حوزه است.

آبزی‌پروری در لرستان دیگر یک فعالیت محدود تولیدی نیست؛ با تولید بیش از ۴۵ هزار تن آبزی، رتبه نخست ماهیان سردابی و توسعه فرآوری و بازار، این بخش می‌تواند به یکی از پایه‌های اشتغال و اقتصاد استان تبدیل شود؛ به شرط آنکه زنجیره تولید تا بازار هم‌زمان تکمیل و تقویت شود.