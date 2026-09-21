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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۷

۲۰۵ شب ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ارومیه در اجتماعات شبانه

۲۰۵ شب ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ارومیه در اجتماعات شبانه

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی دوشنبه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6954464

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