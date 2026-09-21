https://mehrnews.com/x3d7vR ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۷ کد مطلب 6954464 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۷ ۲۰۵ شب ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ارومیه در اجتماعات شبانه ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی دوشنبه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6954464 کپی شد مطالب مرتبط سهشنبههای بدون خودرو؛ شهر یک نفس تازه میکشد بانویی که هجرتش آغاز یک تمدن شد مردم تبریز در ۲۰۵مین شب؛ عهد با رهبری ناگسستنی است شب دویست و پنجم ایستادگی رودسری ها همزمان با وفات حضرت معصومه (س) خدمات جهادی در روستاها بهصورت مستمر دنبال میشود برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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