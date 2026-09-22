به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن مهقانی صبح سهشنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان بندرترکمن با اشاره به برنامههای سپاه برای خدمترسانی به مناطق روستایی اظهار کرد: این طرح از روستای پیخی حاجی آغاز میشود و بنا داریم با هماهنگی ظرفیت دستگاههای مختلف، بهصورت مستمر و حداقل ماهانه در یکی از روستاها اقدامات و خدماتی را اجرا کنیم.
فرمانده سپاه بندرترکمن افزود: دستگاههای مختلف هر کدام وظایف و ظرفیتهای مشخصی دارند و هدف ما این است که با هماهنگی میان این ظرفیتها، خدماتی که در روستاها ارائه میشود، به شکل منسجمتر دنبال و برای مردم نیز ملموستر شود.
وی با بیان اینکه این طرح از هفته دفاع مقدس وارد مرحله اجرایی میشود، اظهار کرد: بنا داریم این روند را تا آخرین روستا ادامه دهیم و هر ماه در حد توان، یک روستا را برای اجرای برنامههای خدمترسانی و رفع مشکلات موجود مورد توجه قرار دهیم.
مهقانی همچنین با اشاره به برنامههای سپاه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکمیل المانهای شهدای شهرستان است.
وی ادامه داد: در حوزه المان شهدای گمنام شهرستان که بهعنوان یک نماد فرهنگی در شهر محسوب میشود، با همکاری ستاد اجلاسیه شهرستان و شهرداری بندرترکمن اقدامات لازم انجام شده و پروژه تکمیلی این المان نیز از هفته دفاع مقدس آغاز خواهد شد.
فرمانده سپاه بندرترکمن خاطرنشان کرد: با توجه به حجم کار، ممکن است تکمیل این پروژه تا پایان سال به طول بینجامد، اما با همت مجموعههای مرتبط امیدواریم عملیات تکمیل گلزار شهدای گمنام تا پایان سال به سرانجام برسد.
مهقانی همچنین از برنامهریزی برای رونمایی از تندیس یکی از شهدای برجسته شهرستان خبر داد و گفت: تندیس شهید ابوعمار، نخستین فرمانده سپاه که از شهدای شاخص و از نخبگان علمی پیش از انقلاب بود، رونمایی خواهد شد.
وی با اشاره به سوابق این شهید افزود: شهید ابوعمار در جریان مبارزات پیش از انقلاب و پس از آن نقش فعالی داشت و در همراهی خانواده حضرت امام خمینی(ره) نیز حضور داشت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسئولیتهای مختلف از جمله فرماندهی سپاه مریوان فعالیت کرد و در جریان جنگ و حوادث کردستان به شهادت رسید.
فرمانده سپاه بندرترکمن تأکید کرد: معرفی و زنده نگه داشتن یاد شهدا، در کنار خدمترسانی به مردم، از محورهای اصلی برنامههای پیشرو است و تلاش میکنیم این اقدامات با مشارکت دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای شهرستان دنبال شود.
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