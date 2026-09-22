به گزارش خبرگزاری مهر، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با نیوزمکس تأکید کرد واشنگتن به دنبال آن است که ایران منابع و زیرساخت لازم برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود را در اختیار نداشته باشد.

اظهارات ونس در حالی مطرح شده است که دانش غنی‌سازی و فناوری هسته‌ای به دست آمده در ایران قابل «نابود کردن» نیست و حتی پس از آسیب به تأسیسات، امکان بازسازی ظرفیت‌های فنی وجود دارد.

حملات نظامی ممکن است زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را آسیب زده یا فعالیت‌ها را به‌طور موقت به تأخیر بیندازد، اما دانش و تخصص فنی انباشته‌شده در این حوزه با بمباران از بین نمی‌رود.