به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا امروز دوشنبه در تلاش برای توجیه خودکامگی و دیکتاتوری ترامپ در خصوص ممنوع کردن حضور خبرنگاران چند رسانه این کشور در کاخ سفید با طرح ادعایی مضحک، مدعی شد: ترامپ رسانه‌ ها را منع نمی‌ کند؛ بلکه می‌ گوید: اگر به کاری بپردازید که در عمل نوعی تبلیغات جهت‌ دار محسوب می‌ شود، ما دسترسی ویژه‌ ای به کاخ سفید به شما نخواهیم داد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: بیش از ۹۲ درصد از روایت های این ۳ رسانه درباره رئیس جمهور و دولت آمریکا منفی هستند! اگر قرار است به آنچه عملاً تبلیغات جناح چپ افراطی محسوب می‌شود بپردازید، چرا کاخ سفید جمهوری‌خواه باید به شما دسترسی ویژه‌ای بدهد؟ آن‌ها همچنان می‌ توانند درباره کاخ سفید ترامپ گزارش تهیه کنند. آن‌ها همچنان می‌توانند به گزارش‌های عمومی دسترسی داشته باشند! به چه دلیل منطقی‌ باید از ترامپ انتظار داشت که به «پولیتیکو» دسترسی ویژه‌ ای بدهد، در حالی که هیچ‌کس در رسانه‌ها از بایدن یا اوباما انتظار نداشت چنین دسترسی ویژه‌ای را برای «بریت‌بارت» فراهم کنند؟ مسئله، رعایت انصاف است!

جی‌دی ونس بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: ترامپ گفت که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ ای دست پیدا نکند، اقدام کرد.

این مقام آمریکایی که سابقه مشهودی در فرافکنی ناتوانی های کاخ سفید دارد، ادعا کرد: ایران در واکنش، به ایجاد ناامنی و ارعاب در کشتیرانی بین‌المللی پرداخت! ما مجبوریم از جریان آزاد انتقال محموله ها حمایت کنیم. با وجود اینکه ایرانی‌ ها هر روز برای کشتی‌ها ایجاد وحشت می‌کنند، ما همچنان شاهد جریان حجم قابل‌توجهی از نفت و گاز از طریق تنگه هرمز هستیم!

وی در خصوص موضوع اوکراین نیز گفت: موضوع اوکراین پیچیدگی هایی دارد و ما ترجیح می دهیم با رئیس جمهور پوتین در این باره کار کنیم. در تلاشیم تا به کارها برای حل این موضوع ادامه دهیم. البته این مسأله، زمان بر است.

معاون ترامپ در خصوص افزایش قیمت بنزین در نتیجه تجاوز پرهزینه این کشور به ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز نیز ادعا کرد: به گمانم همه ما باید بپذیریم که تا زمانی که ایرانی‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت، کشتیرانی بین‌المللی را مختل کنند، قیمت بنزین تا این حد بالا باقی خواهد ماند. ما کاملاً می دانیم که قیمت انرژی به دلیل اقدامات ایران علیه کشتیرانی بین‌ المللی، افزایش یافته است. ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا ضمن مهار این قیمت‌ ها، در این فاصله زمانی باری از دوش مردم آمریکا برداریم! یکی از مواردی که ترامپ درباره آن صحبت کرده، تشویق برخی ایالت‌ ها به کاهش یا حذف مالیات بنزین برای مردم آمریکا است!