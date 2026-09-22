به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اظهار کرد: نیاز دارویی مناطق مختلف کشور یکسان نیست و به همین دلیل نمیتوان توزیع دارو را بدون توجه به شرایط جمعیتی و بیماریهای شایع هر منطقه انجام داد.
وی افزود: در تخصیص داروهای تخصصی به استانها و دانشگاههای علوم پزشکی، شاخصهایی مانند تعداد بیماران، جمعیت و تعداد متخصصان مورد توجه قرار میگیرد تا دارو متناسب با نیاز واقعی هر منطقه توزیع شود.
عبداللهی با اشاره به تفاوت نیازهای دارویی مناطق مختلف کشور ادامه داد: برای نمونه، مناطق جنوبی و مناطقی که درگیر شرایط جنگی هستند، به داروهای مرتبط با تروما و جراحی نیاز بیشتری دارند، در حالی که در تهران یا مناطقی با نرخ باروری بالاتر، نیاز به داروهای مرتبط با بارداری و زایمان بیشتر است.
مدیرکل دارو تصریح کرد: بر همین اساس، توزیع دارو باید مبتنی بر نقشه بیماری و الگوی نیاز هر منطقه باشد تا منابع دارویی محدود در محلی مصرف شود که بیشترین نیاز وجود دارد.
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