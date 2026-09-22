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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۳

احمدپور: جاعل عنوان رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فاروج دستگیر شد

احمدپور: جاعل عنوان رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فاروج دستگیر شد

فاروج- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان، خود را رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان معرفی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی خراسان شمالی، سرگرد مرتضی احمدپور در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی با جعل عنوان و معرفی خود به‌عنوان رئیس جدید پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان فاروج، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت و متهم با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و در همین رابطه یک دستگاه خودرو نیز با هماهنگی قضائی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 6954534

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