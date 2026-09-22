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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۶

آغاز حرکت دسته عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه(س) به سمت حرم مطهر

آغاز حرکت دسته عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه(س) به سمت حرم مطهر

قم- همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، دسته عزاداری خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) از بیت‌النور، محل عبادت آن حضرت، به سمت حرم مطهر حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، دسته عزاداری خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) دقایقی قبل حرکت خود را از بیت‌النور، محل عبادت آن حضرت، به سمت حرم مطهر آغاز کرد.

در این آیین سنتی، خادمان آستان قدس رضوی، خادمان آستان امامزاده موسی مبرقع(ع) و خادمان مسجد مقدس جمکران نیز در کنار خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حضور دارند.

اقشار مختلف مردم نیز با حضور در مسیر این دسته عزاداری و در دست داشتن پرچم‌های عزا، خادمان را همراهی می‌کنند تا با حضور در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س)، ارادت خود را به آن حضرت ابراز کنند.

مداحان اهل‌بیت(ع) نیز در طول مسیر به مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت فاطمه معصومه(س) پرداخته و عزاداران به سینه‌زنی می‌پردازند.

مسئولان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نیز در جلوی دسته عزاداری حضور دارند.

قرار است این دسته عزاداری پس از ورود به حرم مطهر، در صحن امام رضا(ع) تجمع کرده و آیین عزاداری در این صحن برگزار شود.

کد مطلب 6954567

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