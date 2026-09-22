ایوب محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هدف تقویت نشاط و سلامت کارکنان و گرامیداشت یاد شهدای مدافع سلامت برگزار می‌شود و واحدهای تابعه دانشگاه در این رویداد ورزشی مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: برنامه مسابقات به گونه‌ای طراحی شده است که کارکنان علاقه‌مند بتوانند در رشته‌های مختلف ورزشی حضور داشته باشند و فضای مناسبی برای توسعه ورزش در محیط دانشگاه فراهم شود.

رقابت کارکنان در ۱۱ رشته ورزشی

مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در این دوره از المپیاد، کارکنان در رشته‌های والیبال، دژبال، فوتبال‌دستی، تیراندازی، آمادگی جسمانی، دارت، فوتسال، تنیس روی میز، شنا، شطرنج و بدمینتون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

محمودی بیان کرد: رقابت‌ها از چهارم مهرماه و در طول هفته نخست این ماه برگزار می‌شود و برای برگزاری مسابقات از ظرفیت اماکن ورزشی دانشگاه و برخی مجموعه‌های ورزشی شهر سنندج استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از شرکت‌کنندگان گفت: تأمین پوشاک ورزشی ورزشکاران طبق ضوابط مربوط انجام می‌شود و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده نیز پس از ارائه مدارک و اسناد مورد تأیید، مطابق مقررات از سوی واحدهای مسئول پرداخت خواهد شد.

انتخاب برترین‌ها برای مسابقات کشوری

مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: هر شرکت‌کننده تنها امکان حضور در یک رشته ورزشی را دارد و پس از پایان رقابت‌ها، نفرات برتر بخش آقایان با بررسی کمیته فنی رشته‌های مختلف برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب خواهند شد.

محمودی تأکید کرد: شرکت‌کنندگان باید ضوابط تعیین‌شده برای حضور در مسابقات را رعایت کنند و معرفی‌نامه رسمی واحد اعزام‌کننده و بیمه ورزشی متناسب با رشته انتخابی را به همراه داشته باشند.

وی افزود: حضور به‌موقع ورزشکاران در محل برگزاری مسابقات نیز ضروری است تا رقابت‌ها طبق برنامه پیش‌بینی‌شده برگزار شود.