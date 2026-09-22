به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، در این مدت سامانه بارشی فعالی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و با حاکمیت هوای گرم، دمای هوا در مناطق مختلف استان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، دمای هوا در مناطق مرکزی استان و شهرستان خلخال بین ۳۰ تا ۳۳ درجه سلسیوس و در شهرستان‌های شمالی و مناطق گرمسیری استان بین ۳۴ تا ۳۶ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از روز جمعه ۳ مهرماه، با تقویت جریانات شرقی، میزان ابرناکی در استان افزایش یافته و کاهش نسبی دمای هوا تا اواسط هفته آینده انتظار می‌رود