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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

جمعه سرد و بارانی در راه اردبیل

جمعه سرد و بارانی در راه اردبیل

اردبیل- اداره کل هواشناسی اردبیل اعلام کرد: آسمان استان تا پنجشنبه افزایش نسبی دما خواهد بود، اما از جمعه با ورود موج جدید، دما کاهش یافته و بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اعلام کرد: بر اساس این پیش‌بینی، تا روز پنجشنبه آسمان غالب مناطق استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد ملایم تا متوسط همراه با روند افزایشی دما پدیده غالب جوی خواهد بود.

در نوار شرقی و مناطق شمالی استان، طی ساعات شبانه و اوایل صبح احتمال تشکیل مه وجود دارد. همچنین امروز در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، به‌ویژه مناطق منتهی به استان گیلان، رگبار باران و رعدوبرق و احتمال اصابت صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

از روز جمعه ۲۷ شهریورماه، با تقویت جریانات شرقی و عبور موجی کوتاه، شرایط جوی استان تغییر خواهد کرد و ضمن کاهش دمای هوا، آسمان در بیشتر مناطق ابری و مه‌آلود می‌شود.

همچنین از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، وزش باد که گاهی به‌صورت تند خواهد بود، همراه با بارش پراکنده باران در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6947868

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