جمعه سرد و بارانی در راه اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اعلام کرد: بر اساس این پیش‌بینی، تا روز پنجشنبه آسمان غالب مناطق استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد ملایم تا متوسط همراه با روند افزایشی دما پدیده غالب جوی خواهد بود.

در نوار شرقی و مناطق شمالی استان، طی ساعات شبانه و اوایل صبح احتمال تشکیل مه وجود دارد. همچنین امروز در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، به‌ویژه مناطق منتهی به استان گیلان، رگبار باران و رعدوبرق و احتمال اصابت صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

از روز جمعه ۲۷ شهریورماه، با تقویت جریانات شرقی و عبور موجی کوتاه، شرایط جوی استان تغییر خواهد کرد و ضمن کاهش دمای هوا، آسمان در بیشتر مناطق ابری و مه‌آلود می‌شود.

همچنین از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، وزش باد که گاهی به‌صورت تند خواهد بود، همراه با بارش پراکنده باران در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.