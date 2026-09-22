محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی جو استان همدان در هفته پیش‌رو پایدار است و وزش باد در ساعات بعدازظهر پدیده غالب خواهد بود که این وزش باد در بعدازظهر امروز با افزایش سرعت همراه خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی افزود: دمای کمینه شبانه از امشب در اکثر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد و پس از آن در روزهای آتی ثبات نسبی دما را در استان شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان به ثبت داده‌های دمایی در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دما در اکثر شهرستان‌های استان به ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسید و کمینه دمای صبح امروز از شهرستان کبودرآهنگ با ۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و دمای هوای شهر همدان نیز در گرم‌ترین ساعات ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۹ درجه ثبت شده است.

باقری‌شکیب در پایان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌ها تصریح کرد: تا یک هفته آینده انتظار بارش موثری در استان نداریم و تنها احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده برای اواخر هفته آینده وجود دارد.