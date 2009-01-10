به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مهدی کریمی ظهر امروز در نشست خبری برگزاری نخستین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی در مشهد افزود: سالانه 4.8 میلیون تن گوجه فرنگی در کشور تولید می شود که سهم خراسان رضوی از این میزان تنها 10 درصد است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه این محصول از تولید تا فرآوری پتانسیل های زیادی دارد تصریح کرد: با این وجود در کشور ما به نسبت کشورهای دیگر فقط از 10 درصد این ظرفیت استفاده می شود.

کریمی ادامه داد: جدی گرفتن استاندارد در تولید محصولات مختلف امری ضروری است و در حال حاضر استانداردها در صنایع غذایی و محصولات کشاورزی اجباری شده و سطح دانش مصرف کننده ها نیز بالا رفته است .

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه استانداردها را رقابت بازار توسعه می دهد خاطر نشان کرد: در این میان محصول گوجه فرنگی از پتانسیلهای ارزی و ریالی بالایی برخوردار است اما سطح استانداردهای محصولات تبدیلی در کشور ما به اندازه ای است که نتوانسته ایم بازارهای هدف زیادی را جذب و از پتانسیل صادراتی بالای گوجه فرنگی و محصولات تبدیلی آن به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به 12 فراورده ثبت شده در دنیا از گوجه فرنگی تصریح کرد: در ایران فقط دو محصول رب و سس گوجه فرنگی تولید می شود و اگر بتوانیم پتانسیل های بالای این محصول را به جامعه بشناسانیم سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز رغبت بیشتری به هدایت سرمایه خود به سوی این بخش نشان خواهند داد.

وی با اشاره به اقلام جانبی فراوان محصول گوجه فرنگی ادامه داد: با تولید پودر گوجه فرنگی، استفاده از رنگ طبیعی و خواص دارویی آن بسیاری از صنایع می توانند متحول گردند ضمن اینکه این محصول در درمان بسیاری از بیماری های قلبی و پروستات و نیز رفع معضل کمبود آهن در جامعه این محصول بسیار موثر است.

کریمی در خصوص برگزاری نخستین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی در مشهد با تاکید بر لزوم برگزاری این گونه همایش های تخصصی در مورد محصولات مختلف، کنگره تخصصی برنامه ریزی شده بعدی در این زمینه را مربوط به محصول گیلاس عنوان کرد و گفت: در نخستین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی باید مشکلات و مسائل پیش روی این محصول از تولید تا فرآوری شناسایی گردد و این کنگره در این راستا یک بانک اطلاعاتی را ایجاد خواهد کرد.

نخستین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی 23و 24 بهمن ماه 87 در محل تالار همایش های صدا و سیمای خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.