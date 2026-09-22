به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در پی ارتحال عالم ربانی و فقیه صمدانی، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به بیت مکرم ایشان و عموم ارادتمندان و شاگردان آن عالم فقید تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

محضر مبارک حضرت آیت‌الله آقای حاج سیدصالح رکنی دامت برکاته

سلام علیکم

استماع خبر ارتحال عالم ربانی و فقیه صمدانی، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی اعلی‌الله مقامه‌الشریف، که از مفاخر عظیم و کم‌نظیر و از ستون‌های استوار عالم اسلام بودند، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

این ضایعه بزرگ را صمیمانه و از صمیم قلب به حضرت‌عالی، بیت مکرم و شریف آن فقید سعید و همه ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

رحلت این فقیه متأله، محدث و پژوهشگر برجسته، نه‌تنها برای پیروان و ارادتمندان ایشان، بلکه برای عموم اهل علم و پژوهش، ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر است.

آن عالم فرزانه با تکیه بر دانش عمیق، تقوا و تواضع کم‌نظیر، مکتب نورانی امام جعفر صادق(ع) را در میان هزاران شاگرد برجسته با شکوه و استواری تداوم بخشیدند.

ایشان همچنین در کنار انقلاب اسلامی، همواره از دلسوزان و مدافعان نظام و ولایت فقیه بودند و حیات علمی و اجتماعی ایشان، جلوه‌ای ارزشمند از پیوند علم و عمل، تعهد و اخلاص به شمار می‌رفت.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با محمد و آل محمد(ص) و برای حضرت مستطاب‌عالی، بیت شریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم شاگردان، ارادتمندان و دوستداران آن فقید سعید، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.