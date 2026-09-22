خبرگزاری مهر٬ گروه استانها- محمد غلامحسینی: با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر شور و نشاط بازگشایی مدارس در استان بوشهر جریان مییابد و بیش از ۲۵۸ هزار دانشآموز از امروز راهی کلاسهای درس میشوند؛ رویدادی که در کنار امید به شروعی تازه برای دانشآموزان، همواره با دغدغهها و انتظارات خانوادهها درباره کیفیت آموزش، وضعیت کلاسها، تأمین معلم و امکانات مدارس همراه است.
در آستانه این رویداد، آمادهسازی فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی و اطمینان از فراهمبودن شرایط مناسب برای تحصیل دانشآموزان، از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش استان بوشهر بوده است.
با وجود چالشهایی همچون کمبود معلم و آسیبهای واردشده به برخی فضاهای آموزشی در جنگ تحمیلی اخیر، اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی مدارس، تأمین نیروی انسانی و تجهیز کلاسها، زمینه آغاز سال تحصیلی را فراهم کرده است؛ بهگونهای که مسئولان آموزش و پرورش از نبود کلاس بدون معلم در سال تحصیلی جدید خبر میدهند.
در کنار آمادگی مدارس، موضوعاتی همچون نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی، ارتقای کیفیت آموزشی، کاهش بازماندگی از تحصیل، توسعه فضاهای ورزشی و افزایش مشارکت مردمی نیز در زمره مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت استان قرار دارد.
غلامرضا دانشفر مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، ضمن تشریح برنامهها و اقدامات انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید، به تبیین مهمترین چالشها، سیاستها و اولویتهای آموزش و پرورش استان پرداخت.
با آغاز سال تحصیلی جدید، چند دانشآموز در مدارس استان بوشهر ثبتنام کردهاند و چه تعداد کلاس درس و نیروی انسانی برای ارائه خدمات آموزشی به آنان پیشبینی شده است؟
در سال تحصیلی جدید، ۲۵۸ هزار و ۸۱۴ دانشآموز در مدارس استان بوشهر ثبتنام کردهاند که در مجموع در ۱۱ هزار و ۵۵۹ کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.
از مجموع کلاسهای درس استان، هشت هزار و ۹۵۹ کلاس در مدارس دولتی قرار دارد و مابقی در مدارس غیردولتی فعالیت میکنند.
همچنین در آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۷ هزار و ۳۵ نفر از معلمان، مدیران، آموزگاران و کارکنان اداری در مجموعه آموزش و پرورش استان بوشهر فعالیت خواهند کرد تا زمینه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانشآموزان فراهم شود.
با برنامهریزیهای انجامشده برای ساماندهی نیروی انسانی و آمادهسازی مدارس، تلاش کردهایم شرایط لازم برای آغاز منظم سال تحصیلی و حضور دانشآموزان در کلاسهای درس فراهم شود.
با آغاز سال تحصیلی جدید، چه برنامهای برای نظارت بر مدارس غیردولتی و کنترل شهریههای دریافتی از خانوادهها دارید؟
نظارت بر مدارس غیردولتی از موضوعات مهم آموزش و پرورش استان بوشهر است و در سال تحصیلی جدید نیز با جدیت دنبال میشود. شهریه این مدارس بر اساس شاخصهایی همچون فضای آموزشی، نیروی انسانی، امکانات و کیفیت برنامههای آموزشی و پرورشی تعیین میشود و این فرآیند باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی انجام شود.
ادارهکل آموزش و پرورش و نهادهای نظارتی، مسئولیت نظارت بر عملکرد این مدارس را بر عهده دارند و تلاش میکنیم با نظارت مستمر، از رعایت ضوابط و حقوق خانوادهها اطمینان حاصل کنیم.
از مؤسسان مدارس غیردولتی نیز درخواست کردهایم که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، وضعیت معیشتی مردم و توان مالی خانوادهها را در نظر بگیرند و رضایتمندی والدین را در اولویت قرار دهند.
مدارس غیردولتی بخش مهمی از ظرفیت آموزشی استان هستند و در ارائه خدمات آموزشی نقش دارند؛ بنابراین، رویکرد ما باید ضمن حمایت از فعالیتهای قانونمند این مدارس، بر کیفیتبخشی، رعایت حقوق خانوادهها و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها متمرکز باشد.
با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش انتظارات خانوادهها از کیفیت آموزش، چه برنامهای برای ساماندهی مدارس و تأمین نیروی انسانی دارید؟
سیاست آموزش و پرورش، حرکت به سمت کاهش تنوع مدارس و ایجاد انسجام بیشتر در ساختار آموزشی است. در همین راستا، مدارس هیئتامنایی را با رویکردی جدید طراحی میکنیم تا بتوانیم از ظرفیتهای فکری، معنوی و مشارکتهای مردمی در اداره و ارتقای کیفیت مدارس استفاده کنیم.
باور ما این است که مشارکت مردم و خانوادهها میتواند به بهبود فضای آموزشی و افزایش کیفیت فعالیتهای تربیتی کمک کند. مدارس غیردولتی نیز در کنار مدارس دولتی، ظرفیت مهمی برای نظام آموزشی محسوب میشوند و نقش مؤثری در ارائه خدمات آموزشی دارند.
در حوزه نیروی انسانی، یکی از چالشهای مهم استان، کمبود معلم بود. برآوردهای ما نشان میداد که برای شروع سال تحصیلی با کمبود هزار و ۵۴۰ معلم مواجه هستیم؛ اما با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، این کمبود را مدیریت کردیم.
در این زمینه از معلمان حقالتدریس، بازنشستگان، معلمان شاغل دارای ظرفیت حقالتدریس و دانشجویان سال آخر دانشگاه فرهنگیان استفاده شده است. با این تمهیدات، امسال هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهیم داشت.
از سوی دیگر، تناسب تعداد معلمان با دانشآموزان و همچنین نسبت دانشآموز به کلاس در استان بوشهر در وضعیت مناسبی قرار دارد و تلاش کردهایم ساماندهی نیروی انسانی به شکلی انجام شود که روند آموزش در مدارس بدون وقفه دنبال شود.
با توجه به آسیبهای واردشده به فضاهای آموزشی در جنگ تحمیلی اخیر، وضعیت مدارس استان برای شروع سال تحصیلی چگونه است؟
در جریان جنگ تحمیلی اخیر، ۱۳۱ فضای آموزشی در استان بوشهر بر اثر اصابت مستقیم و غیرمستقیم دچار آسیب شدند. میزان خسارت در برخی از این فضاها بسیار بالا بود و حتی در مواردی به حدود ۹۰ درصد تخریب رسید.
با این حال، با همراهی خیرین مدرسهساز، مشارکت مردم و استفاده از اعتبارات و حمایتهای ملی، اقدامات لازم برای تعمیر و بازسازی این فضاها انجام شد تا دانشآموزان بتوانند سال تحصیلی را در محیطی مناسب آغاز کنند.
در کنار بازسازی مدارس آسیبدیده، بهسازی و آمادهسازی فضاهای آموزشی نیز در دستور کار قرار داشت. امسال یکهزار و ۷۰۰ کلاس درس در استان بوشهر بهسازی، بازسازی و شادابسازی شد.
این اقدامات شامل رنگآمیزی، تعمیرات، بهبود شرایط فیزیکی کلاسها و تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز مدارس بوده است. پروژه مهر نیز در همین چارچوب دنبال شد تا مدارس از نظر فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و شرایط آموزشی برای آغاز سال تحصیلی آمادگی لازم را داشته باشند.
یکی از مسائل مهم نظام آموزشی، بازماندگی از تحصیل و فراهمکردن فرصت برابر آموزشی است. آموزش و پرورش بوشهر در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
بازماندگی از تحصیل یکی از موضوعاتی است که بهویژه در دوره ابتدایی نیازمند پیگیری مستمر و همکاری خانوادهها، مدارس و دستگاههای مسئول است.
در سال گذشته هزار و ۵۲ دانشآموز بازمانده از تحصیل در استان بوشهر شناسایی شدند که با پیگیریهای انجامشده، ۶۲۶ نفر از این دانشآموزان در دوره ابتدایی به چرخه تحصیل بازگشتند.
البته موضوع بازماندگی از تحصیل صرفاً به شناسایی دانشآموزان محدود نمیشود و باید زمینه حضور مستمر آنان در مدرسه نیز فراهم شود. به همین دلیل، شناسایی، جذب و پیگیری وضعیت تحصیلی این دانشآموزان از جمله اقداماتی است که باید بهصورت مستمر دنبال شود.
در حوزه حمایت از دانشآموزان نیز طرح نشاط و توزیع کارت نشاط را اجرا کردیم. در قالب این طرح کشوری، کارتهایی در اختیار دانشآموزان قرار گرفت تا بتوانند اقلام مورد نیاز خود، از جمله کیف، کفش و لباس را متناسب با نیازشان تهیه کنند.
استان بوشهر در اجرای این طرح موفق به کسب رتبه دوم کشور شد و وزارت آموزش و پرورش نیز از عملکرد استان تقدیر کرد. برای اجرای این برنامه، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت.
این طرح علاوه بر کمک به تأمین نیازهای دانشآموزان، با هدف افزایش رضایتمندی آنان و خانوادههایشان و فراهمکردن شرایط مناسبتر برای حضور در مدرسه اجرا شد.
پروژه مهر امسال استان بوشهر چه دستاوردهایی داشته و برای توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی چه برنامهای دارید؟
استان بوشهر در اجرای پروژه مهر امسال رتبه نخست کشور را کسب کرد و در این چارچوب، ۱۵۰ برنامه در حوزههای مختلف آمادهسازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، کیفیتبخشی آموزشی، توانمندسازی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی اجرا شد.
پروژه مهر صرفاً به روزهای منتهی به بازگشایی مدارس محدود نیست، بلکه فرآیندی مستمر برای ارتقای کیفیت آموزش و آمادهسازی مدارس است که در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت.
در بخش زیرساختهای ورزشی نیز استان بوشهر پس از استان یزد، با سرانه یک مترمربع فضای ورزشی به ازای هر دانشآموز، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.
توسعه فضاهای ورزشی مدارس و ایجاد محیط مناسب برای فعالیتهای بدنی دانشآموزان از اولویتهای آموزش و پرورش استان است. در همین راستا، تاکنون ۹۰ مدرسه استان دارای چمن ورزشی شدهاند و امسال نیز اجرای ۲۳ زمین چمن جدید در برنامه قرار گرفته است.
همچنین حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی، نوسازی، ساخت مدارس و سالنهای ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.
هدف ما این است که در کنار توسعه کمی فضاهای آموزشی، کیفیت محیط یادگیری و امکانات ورزشی دانشآموزان نیز ارتقا یابد. تحقق این هدف به استمرار برنامهریزی، تأمین منابع و مشارکت خیرین و مردم نیاز دارد و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه دسترسی دانشآموزان استان به امکانات آموزشی و پرورشی مناسبتر را فراهم کنیم.
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