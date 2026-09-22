به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در نشست هفته گذشته هیئت اجرایی این مجمع در دوحه، گزارشی درباره آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تنش‌های منطقه غرب آسیا بر بازارهای گاز ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا در سال ۲۰۲۶ بازار جهانی گاز و ال‌ان‌جی را با یکی از شوک‌های مهم امنیت انرژی در دهه‌های اخیر روبه‌رو کرده است.

کاهش صادرات ال‌ان‌جی منطقه

در کوتاه‌مدت، کاهش صادرات ال‌ان‌جی از تولیدکنندگان اصلی منطقه، به‌ویژه قطر و امارات‌متحده عربی، به کاهش واردات ال‌ان‌جی در جهان و افزایش رقابت میان خریداران منجر شده و قیمت‌ها را در بازارهای آسیا و اروپا افزایش داده است.

این گزارش تأکید می‌کند تحولات منطقه‌ای از مسیر اختلال در عرضه ال‌ان‌جی می‌تواند آثار خود را فراتر از بازارهای منطقه‌ای گسترش دهد و بر توازن عرضه و تقاضا در بازار جهانی گاز اثر بگذارد.

احتمال تغییرات ساختاری در بازار گاز

در افق بلندمدت، ادامه بحران کنونی می‌تواند به تغییرات ساختاری در بازارهای گاز و تغییر الگوی مصرف انرژی منجر شود.

بر اساس گزارش دبیرخانه GECF، تداوم این شرایط همچنین می‌تواند تأثیرپذیری بازارهای شاخص اروپا و آسیا از تحولات بازار گاز ایالات‌متحده را افزایش دهد.

این گزارش همچنین بر ضرورت توجه به چشم‌انداز عرضه و تقاضای آینده در برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه ال‌ان‌جی تأکید کرده است؛ زیرا احتمال ایجاد مازاد عرضه در اوایل دهه ۲۰۳۰ می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری این بخش اثرگذار باشد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) یک سازمان بین‌دولتی متشکل از کشورهای مهم تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی است که با هدف تقویت همکاری و هماهنگی میان اعضا و افزایش نقش گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی فعالیت می‌کند. تحولات عرضه و تقاضای گاز، امنیت انرژی، روندهای بازار ال‌ان‌جی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت گاز از محورهای مورد توجه این مجمع است.

الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات‌متحده عربی و ونزوئلا ۱۲ عضو اصلی و کشورهای آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز اعضای ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) هستند. اعضای اصلی GECF درمجموع ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند و سهم آن‌ها از صادرات ال‌ان‌جی به حدود ۴۷ درصد می‌رسد.

ایران، به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار GECF، با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات‌شده گاز، پس از روسیه دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز جهان به‌ شمار می‌رود. قطر نیز با حدود ۲۳ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد مترمکعب ذخایر اثبات‌شده، سومین دارنده بزرگ ذخایر گاز جهان است و با صادرات ۱۰۷ میلیارد مترمکعب ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۴، جایگاه مهمی در تجارت جهانی ال‌ان‌جی دارد.