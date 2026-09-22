به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: وزارت امور خارجه همچنین هتاکی بیشرمانه نخستوزیر رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی و هتک حرمت البراق را به شدت محکوم میکند. در بیانیه دستگاه دیپلماسی کشورمان آمده است: رژیم اشغالگر صهیونیستی که طی سه سال گذشته با برخورداری از حمایت همهجانبه تسلیحاتی، مالی و سیاسی-تبلیغاتی آمریکا و برخی از کشورهای مدعی حقوق انسان، مرتکب یکی از بزرگترین نسلکشیهای تاریخ جهان در غزه شده است، همزمان به شنیعترین شیوهها از جمله ترور و شکنجه نظاممند و گسترده فلسطینیان در کرانه باختری و غزه برای پیشبرد طرح اهریمنی محو استعماری فلسطین متوسل شده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: گروگانگیری زنان و کودکان فلسطینی، که تعداد آنها به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است و شکنجه آنها در زندانهای مخوف که منجر به شهادت دهها نفر از آنها و قطع عضو و معلولیت صدها نفر دیگر شده است، بدون تردید مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. این واقعیت که ماهانه بهطور متوسط حداقل سه اسیر فلسطینی زیر شکنجه به شهادت میرسند، نه تنها گواه ماهیت آپارتاید و استعماری رژیم صهیونیستی است بلکه نشاندهنده نفاق و زوال اخلاقی حامیان این رژیم است که در قبال نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی رژیم اشغالگر بیتفاوت هستند.
این بیانیه میافزاید: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، تاکید میکند که مصونیت اعطایی آمریکا به این رژیم، از جمله از طریق ارعاب و تحریم قضات محاکم بینالمللی و فعالان و گزارشگران حقوق بشر مردم فلسطین، به هیچ عنوان نباید موجب اخلال در آرمان عدالتطلبی و آزادی برای فلسطین و مطالبه محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود ادامه داد: اشغالگری، تروریسم، قانونشکنی و جنایات بیسابقه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزات و جنایات آن علیه کشورهای منطقه طی هشت دهه گذشته، بدون تردید شدیدترین ضربات را به اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل وارد کرده است. این واقعیت که رژیم صهیونیستی در صدر ناقضان قطعنامههای سازمان ملل متحد است و بیشترین تعداد وتوی قطعنامههای شورای امنیت، با هدف ممانعت از مقابله با قانونشکنی و جنایات اسرائیل صورت گرفته است، به تنهایی گویای نقش این رژیم در فرسایش اعتبار و جایگاه سازمان ملل است.
در این بیانیه تاکید شده است: اکنون که هشتادویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به درستی به موضوع «احیای اعتماد» کشورها نسبت به این سازمان اختصاص یافته است، وظیفه هر دولت مسئولیتپذیری است که حمایت از حقوق ملت فلسطین بهویژه حق تعیین سرنوشت و کمک به رهایی آنها از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار ۸۰ ساله را به عنوان تعهدی حقوقی، بینالمللی و رسالتی اخلاقی و انسانی سرلوحه کار خود قرار دهد. تحقق این امر مستلزم اقدام فوری برای توقف نسلکشی و جلوگیری از گسترش اشغالگری و غصب زمینهای فلسطینیان، ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم غزه، و مواخذه و مجازات جنایتکاران است.
انسداد مسیرهای ارتباطی قدس اشغالی کرانه باختری
همزمان با آغاز تعطیلات سال نوی عبری، نظامیان رژیم صهیونیستی خیابانها و محورهای اصلی قدس اشغالی و ایستهای بازرسی میان این شهر و کرانه باختری را مسدود و تردد فلسطینیان را با مشکل مواجه کردند. خبرگزاری آناتولی به نقل از شاهدان گزارش داد که مقامهای رژیم صهیونی، شماری از خیابانهای اصلی قدس اشغالی را بستند و حضور نیروهای نظامی و امنیتی را در نقاط مختلف این شهر افزایش دادند. بر اساس این گزارش، بیشتر مسیرها و گذرگاههای ارتباطی میان کرانه باختری و قدس اشغالی نیز به روی تردد فلسطینیان بسته شده است و این محدودیتها، رفتوآمد میان دو منطقه را با اختلال مواجه کرده است.
شاهدان به آناتولی گفتند که بسته شدن ایستهای بازرسی موجب شده است شماری از فلسطینیان ساکن قدس که در کرانه باختری حضور داشتند، نتوانند به محل سکونت خود بازگردند و سرگردان بمانند. این محدودیتها در حالی اعمال میشود که همزمان با آغاز اعیاد یهودی، اقدامات امنیتی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و اطراف مسجدالاقصی نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در شامگاه یکشنبه شمار زیادی از شهرکنشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای پلیس این رژیم به محوطه مسجدالاقصی یورش بردند و همزمان محدودیتهایی برای ورود نمازگزاران فلسطینی نیز اعمال شد.
یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی
محوطههای مسجدالاقصی صبح روز یکشنبه شاهد ورود سازمانیافته شمار زیادی از شهرکنشینان صهیونیست و هتک حرمت این مکان مقدس بود. استانداری قدس اعلام کرد: بیش از صد شهرکنشین، صبح روز یکشنبه با پشتیبانی نظامیان اشغالگر به محوطههای مسجدالاقصی یورش بردند. شهرکنشینان به مناسبت آنچه به روز غفران موسوم است، مراسم تلمودی در محوطههای مسجدالاقصی به جا آوردند. استانداری قدس بیان کرد: صدها شهرکنشین به منظور یورش به مسجدالاقصی از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه در نزدیکی بابالمغاربه جمع شدند.
گفتنی است که چندی پیش به مناسبت آنچه سالروز تخریب معبد خوانده میشود، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در رأس یک گروه از شهرکنشینان وارد مسجدالاقصی شدند و شهرکنشینان شروع به خواندن سرود این رژیم در مقابل مسجد قبهالصخره کرده و آئین تلمودی را برگزار کردند. همچنین عمیت هالوی، عضو کنست رژیم صهیونیستی پرچم رژیم اشغالگر را در صحنهای مسجدالاقصی به اهتزاز درآورد.
وزارت اوقاف اسلامی فلسطین در واکنش به این اقدام تاکید کرد که یورش بنگویر و شهرکنشینان به مسجدالاقصی نقض وضعیت تاریخی و حقوقی موجود است و در راستای اجرای طرح تقسیمبندی زمانی و مکانی این مسجد مقدس صورت میگیرد. جنبش حماس هم تاکید کرد که یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی اقدامی خطرناک و تجاوزی آشکار با هدف یهودیسازی این مسجد مقدس در چارچوب طرح دشمن برای تثبیت سلطه خود بر آن است.
اجرای مدل عملیات جنوب لبنان در غزه
در رخداد دیگری مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی، رسانه امنیتی والانیوز رژیم اسرائیل در گزارشی به نقل از منابعی در دستگاه امنیتی این رژیم اهریمنی نوشت که این منابع پیشنهاد کردهاند ارتش این رژیم در نوار غزه، الگویی مشابه عملیات خود در ارتفاعات علیالطاهر در جنوب لبنان را اجرا کند. بر اساس این گزارش، این الگو شامل اعمال سیطره عملیاتی از طریق عملیات هوایی و زمینی، شناسایی و تخریب زیرساختها و استفاده گسترده از مواد منفجره برای انهدام است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز پیشتر مدعی شده بود که ارتش این رژیم در ارتفاعات علیالطاهر، بیش از یکهزار و ۱۰۰ تن مواد منفجره به کار گرفت.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که رژیم صهیونیستی با کارشکنیهای مداوم تلاشها برای اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه را به بنبست رسانده است. بر اساس گزارش این رسانه، ارتش رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای سناریوی انجام عملیات گسترده در بخش مرکزی شهر غزه است؛ منطقهای که به ادعای منابع امنیتی اسرائیلی، رهبران حماس، فرماندهان ارشد شاخه نظامی و فرماندهان میدانی این جنبش در آن حضور دارند.
والانیوز پیشتر گزارش داده بود که طرح شورای صلح با حمایت آمریکا و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مبتنی بر انتخاب هزاران نیروی وابسته به فتح از داخل نوار غزه و اعزام آنها به مصر برای آموزش است تا این افراد در قالب یک نیروی پلیس، مسئولیت امور امنیتی غزه را بر عهده بگیرند. با این حال، مقامهای دستگاه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی با این طرح مخالفت کرده و موجب توقف این روند شدهاند. منابع امنیتی مدعی شدهاند در صورتی که حماس خلع سلاح نشود، ارتش این رژیم ممکن است مدل بهکار گرفتهشده در علیالطاهر را در قلب شهر غزه اجرا کند؛ الگویی که به نوشته والانیوز، شامل عملیات زمینی برای حمله گسترده به زیرساختهای غزه و سپس عقبنشینی به خط زرد خواهد بود.
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