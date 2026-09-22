ثبت بیش از ۶ هزار تماس با اورژانس ۱۱۵ قم در یک هفته

محمد پرورش مسعود رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح عملکرد این مجموعه در هفتهای که گذشت، آماری از خدمات ارائهشده ارائه کرد و گفت: در این بازه زمانی، تعداد ۶ هزار و ۴۲۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان برقرار شد که بخش عمدهای از آن به درخواست کمکهای درمانی و امدادی اختصاص داشت.
حجم بالای تماسها در کنار مأموریتهای میدانی
وی با اشاره به حجم عملیاتی اورژانس در این هفته افزود: در مجموع ۲ هزار و ۴۶۸ مأموریت توسط تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ قم اجرا شد که در جریان آن، خدمات امدادی و درمانی اولیه به ۲ هزار و ۷۴ نفر از مددجویان ارائه شد.
پرورش مسعود در ادامه به تفکیک نوع خدمات اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع مأموریتهای انجامشده، ۵۰۹ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات بوده که نشاندهنده سهم بالای سوانح رانندگی در مراجعات اورژانسی استان است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ قم در توضیح نحوه ارائه خدمات تصریح کرد: در هزار و ۴۲ مورد از مأموریتها، اقدامات درمانی بهصورت سرپایی و در محل حادثه انجام شد و نیازی به انتقال بیمار به مراکز درمانی نبود، اما در هزار و ۳۲ مورد دیگر، مددجویان پس از دریافت خدمات اولیه، به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شدند.
نقش پررنگ موتورآمبولانسها در امدادرسانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تجهیزات و ناوگان اورژانس در سرعتبخشی به امدادرسانی اشاره کرد و گفت: در این هفته، ۱۴۳ مأموریت از طریق موتورآمبولانسها انجام شد که این واحدها بهویژه در ترافیکهای سنگین و معابر شلوغ شهر قم، نقش مؤثری در رسیدن سریعتر به مصدومان ایفا کردند.
پرورش مسعود همچنین از اجرای یک مأموریت اورژانس هوایی در این بازه زمانی خبر داد و افزود: در مواردی که دسترسی زمینی به محل حادثه دشوار یا زمانبر باشد، بالگرد اورژانس بهعنوان یک ظرفیت مکمل وارد عمل میشود و خوشبختانه در این هفته نیز یک مأموریت هوایی با موفقیت به سرانجام رسید.
رئیس اورژانس ۱۱۵ قم در پایان به وضعیت اتوبوسآمبولانسهای استان اشاره کرد و بیان داشت: در هفته گذشته، هیچ مأموریتی برای اتوبوسآمبولانسها ثبت نشد، اما این ناوگان بهصورت کامل در حالت آمادهباش قرار داشتند تا در صورت نیاز در حوادث پرتلفات یا شرایط بحرانی، بهسرعت وارد عمل شوند.
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