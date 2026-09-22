رجایی: ۷۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بزرگراه فیروزآباد - جم نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی صبح سه‌شنبه در بازدید از عملیات اجرایی بزرگراه فیروزآباد - جم و بررسی مسائل فنی، اجرایی و اعتباری این پروژه اظهار کرد: تسریع در روند اجرای قطعات باقی‌مانده این محور و رفع موانع موجود باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: عملیات اجرایی قطعه ۳‌ب بزرگراه فیروزآباد ـ جم پس از ۱۷ سال وقفه، از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مجدداً آغاز شده و شامل احداث ۱۰ کیلومتر باند دوم، یک دستگاه پل خاص، دو پل بزرگ یک و سه‌دهانه، آبروها، پل‌های کوچک و دیوارهای حائل است.

پیشرفت قطعات مختلف محور

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه از هشت کیلومتر باقی‌مانده مسیر در محدوده استان بوشهر، عملیات اجرایی در قطعات مختلف در حال انجام است، گفت: قطعه دو کیلومتری ابتدای مسیر با پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۶۵ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسد.

رجائی درباره قطعه سه کیلومتری میانی نیز اظهار کرد: مسائل و مشکلات فنی این قطعه توسط کارفرما تعیین تکلیف شده و عملیات اجرایی آن به حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قطعه سه کیلومتری میانی حداکثر طی یک سال آینده تکمیل خواهد شد.

رفع معارض برای آغاز عملیات در بخش پایانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت سه کیلومتر انتهایی مسیر گفت: وجود معارض و برخی ادعاهای ملکی در این بخش، مانع آغاز عملیات اجرایی شده است.

رجائی ادامه داد: تأکید شده است شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با همکاری مراجع و مسئولان شهرستان، روند رفع معارض و فراهم‌کردن زمینه آغاز عملیات اجرایی این بخش را تسریع کند.

وی اعتبار موردنیاز برای تکمیل هشت کیلومتر از این محور در محدوده استان بوشهر را بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع مختلف اعتباری تأمین خواهد شد.

رجائی بر رفع موانع اجرایی، تأمین به‌موقع اعتبارات و تسریع در تکمیل قطعات باقی‌مانده بزرگراه فیروزآباد - جم تأکید کرد و افزود: هدف، فراهم‌کردن شرایط بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مسیر و ارتقای دسترسی‌های جاده‌ای منطقه است.