به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کرباسیان ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه ۴ همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد شهروندان اظهار کرد: راه دسترسی جدید کوی مطهری به بلوار آیت‌الله نجفی با تلاش شهرداری منطقه ۴ تکمیل شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: عملیات فضای سبز این مسیر نیز در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل خط‌کشی‌های ترافیکی این محور برای استفاده عموم بازگشایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون توانمندسازی و مناطق محروم شورای شهر همدان در ادامه به پروژه تعریض خیابان عقیل ۱۹ با هدف تسهیل رفت‌وآمد اهالی اسلام‌شهر اشاره کرد و گفت: بخشی از این پروژه با موانع تملک زمین‌های معارض روبرو است که پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی تاکید کرد: در صورت همراهی و توافق مالکان مسیر بازگشایی خواهد شد و در غیر این صورت شهرداری طبق موازین قانونی و از طریق ماده ۸ و ۹ قانون نوسازی و عمران شهری اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد.

کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود به معضل زیست‌محیطی رودخانه شهرک فرهنگیان پرداخت و تصریح کرد: انتشار بوی نامطبوع ناشی از فاضلاب در این رودخانه موجب گلایه و نارضایتی اهالی این منطقه شده و پوشش این رودخانه به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح است.

وی با بیان اینکه راهکار اساسی پوشاندن رودخانه‌ها نیست، افزود: مشکل اصلی در همدان اختلاط فاضلاب با آب‌های سطحی و جاری در رودخانه‌ها است و اگر شبکه فاضلاب به‌طور کامل تفکیک شود رودخانه‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای عبور آب‌های طبیعی و سیلاب باشند و شهرداری تنها به دیوارکشی و ایمن‌سازی دو طرف رودخانه نیاز خواهد داشت.

رئیس کمیسیون توانمندسازی و مناطق محروم شورای شهر همدان با یادآوری پیگیری‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ با حضور معاون وزیر نیرو در صحن شورا، خاطرنشان کرد: در آن مقطع اعلام شد که تکمیل طرح جداسازی فاضلاب نیازمند ردیف بودجه ملی است و در صورت تخصیص اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان امکان جداسازی کامل فاضلاب از آب‌های سطحی شهر همدان فراهم می‌شود.

وی در پایان با درخواست از استاندار همدان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای همکاری در راستای جذب اعتبارات ملی، گفت: براساس آمار شرکت آب و فاضلاب حدود ۷۰ درصد شبکه فاضلاب شهر اجرا شده و تکمیل ۳۰ درصد باقی‌مانده نیازمند عزم جدی و تامین منابع مالی است و تکمیل لوله‌گذاری اصلی این بخش علاوه بر حل معضل زیست‌محیطی موجبات رضایت‌مندی بیش از پیش شهروندان همدانی را فراهم خواهد کرد.