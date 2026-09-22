عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش استانی زکات با شعار «شکرانه زکات» اول مهرماه با محوریت سه رویکرد تبلیغی، ترویجی و تکریمی در جامعهالمصطفی گرگان برگزار میشود.
وی افزود: این همایش به همت دبیرخانه شورای زکات کمیته امداد و با هماهنگی دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و صداوسیمای مرکز گلستان برگزار خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: آیتالله محسن کازرونی، رئیس هیئت امنای کمیته امداد کشور، آیتالله نورمفیدی نماینده ولیفقیه در گلستان، جمعی از مدیران استانی، ائمه جمعه و جماعات، مودیان، مبلغان و عاملان زکات در این همایش حضور خواهند داشت.
زکات؛ فریضهای برای حمایت از نیازمندان
بابائی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ زکات گفت: رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی و تبیین جایگاه این فریضه الهی دارند و یکی از اهداف برگزاری این همایش نیز تقویت نگاه عمومی به موضوع زکات و آثار اجتماعی آن است.
وی با بیان اینکه زکات در قرآن کریم جایگاه ویژهای دارد، اظهار کرد: در ۳۲ آیه قرآن کریم به موضوع زکات اشاره شده و در ۲۷ مورد، واژه زکات در کنار نماز آمده است؛ بنابراین زکات یک فریضه واجب الهی است و همانگونه که نماز از واجبات دینی است، زکات نیز جایگاه مهمی در آموزههای اسلامی دارد.
مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: جمعآوری زکات به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شده و دبیرخانه شورای زکات نیز در این ادارهکل فعالیت میکند.
وی با اشاره به آیه ۶۰ سوره توبه درباره مصارف زکات گفت: با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی مصرف زکات، کمک به فقرا و نیازمندان است، کمیته امداد به واسطه بانک اطلاعاتی مددجویان و جامعه هدف، امکان دسترسی و شناسایی نیازمندان را دارد.
بابائی تأکید کرد: درآمدهای حاصل از زکات در همان محل جمعآوری و متناسب با نیازهای همان منطقه هزینه میشود و خیران و مودیان میتوانند آثار کمکهای خود را در جامعه محلی مشاهده کنند.
۱۵۶ میلیارد تومان زکات از ابتدای امسال
مدیرکل کمیته امداد گلستان با ارائه گزارشی از عملکرد شورای زکات استان گفت: سال گذشته بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان زکات در گلستان جمعآوری شد که حدود ۷۰ درصد آن در بخشهای حمایتی و ۳۰ درصد در پروژههای عمرانی هزینه شد.
وی ادامه داد: زکات جمعآوریشده در بخش حمایتی برای موضوعاتی مانند تأمین جهیزیه، امور تحصیلی، ساخت و مرمت مسکن، توزیع سبد کالا، کمک به معیشت، حمایت از بیماران صعبالعلاج و دیگر نیازهای ضروری مددجویان هزینه شده است.
بابائی اظهار کرد: بخشی از زکات نیز برای اجرای طرحهای عمرانی از جمله ساخت مسجد، خانه عالم، غسالخانه و پروژههای عامالمنفعه اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از محل زکات گفت: با مشارکت خیران و مودیان زکات، بیش از ۱۳ واحد مسکن و سرپناه برای محرومان ساخته شده و بیش از ۱۲ نوعروس نیازمند نیز از کمکهای زکاتی برای تأمین جهیزیه بهرهمند شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: امسال حدود ۶ میلیارد تومان از محل زکات فطریه برای حمایت از چهار هزار بیمار صعبالعلاج و سرطانی تحت حمایت کمیته امداد استان اختصاص یافته است.
وی همچنین گفت: از محل زکات جمعآوریشده، ۲۲ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند استان تهیه و توزیع شده است.
بابائی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در ترویج و جمعآوری زکات اظهار کرد: بیش از هزار عامل و مبلغ زکات در شهرها و روستاهای استان با دبیرخانه شورای زکات همکاری دارند.
وی ادامه داد: در سال جاری پویش «هر روستا، یک تن گندم» نیز اجرا شد و بیش از ۹۰ تن گندم از کشاورزان استان در قالب زکات جمعآوری شده است.
مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۶ میلیارد تومان زکات در استان جمعآوری شده و این منابع با مشارکت خیران و نیکوکاران در مسیر کمک به نیازمندان و اجرای طرحهای عامالمنفعه هزینه خواهد شد.
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