درخشش کیش در مسابقات کشوری چرتکه با قهرمانی و رتبه نخست مربی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه با حضور نزدیک به ۵۰۰ شرکت‌کننده از ۴۵ شهر کشور برگزار شد و تیم مؤسسه بین‌المللی ذهن‌نو کیش توانست عنوان قهرمانی تیمی کشور را از آن خود کند.

در بخش انفرادی نیز ۲۵ شرکت‌کننده این مؤسسه عملکردی درخشان داشتند و تمامی ۲۵ نفر در جمع ۱۰ رتبه برتر کشور قرار گرفتند؛ موفقیتی که جواز حضور آنان در المپیاد جهانی چرتکه ۲۰۲۶ را به همراه داشت.

کسب مقام‌ مربی برتر کشور و جهان برای کیش

در بخش مربیان نیز مریم اکبرپور، مدیر مؤسسه بین‌المللی ذهن‌نو در کیش، با کسب رتبه نخست در میان بیش از ۱۰۰ مربی نمونه از سراسر کشور، عنوان مربی برتر کشور این دوره از مسابقات را به دست آورد.

اکبرپور پیش از این نیز در چهار دوره متوالی عنوان مربی برتر کشور را در کارنامه خود ثبت کرده است. وی همچنین در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ تایوان موفق به کسب مدال جهانی Excellent Teacher شد؛ مدالی که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر به منطقه غرب آسیا و ایران تعلق گرفته است. او در مسابقات جهانی ۲۰۲۴ نیز سرتیفیکیت «مربی برتر» را دریافت کرده بود.

مؤسسه بین‌المللی ذهن‌نو، عضو انجمن جهانی چرتکه AIAMA است و دانش‌آموزان آن در فرهنگسراهای جزیره کیش آموزش می‌بینند.

آیین اهدای مدال‌ها، سرتیفیکیت‌ها و کاپ‌های قهرمانی این دوره با حضور نعمت میرزایی، عضو هیئت مؤسس انجمن جهانی چرتکه و رئیس منطقه غرب آسیا در انجمن جهانی چرتکه AIAMA برگزار خواهد شد.

رتبه‌های دانش‌آموزان کیش بدین شرح است:

رها قربانی، مقام اول Mind10

نیوشا جلالی، مقام اول Mind11

ستایش جلالی، مقام اول Mind7

نیکا جلالی، مقام اول Mind

امیرعلی سلطانی‌نژاد، مقام اول PrimindB

ایلیا سلطانی‌نژاد، مقام اول PrimindA

نلیا پوربهمن، مقام اول Primind

ریحانه نجاتی، مقام اول MindA

سیده آرشیدا جودی، مقام اول PrimindB

رها جهادی، مقام اول Primind

پوریا رمضانی، مقام دوم Mind4B

هانیه زارعی، مقام دوم Mind4A

الهه رنحبر، مقام دوم مقام دوم Mind2A

پوریا آباده، مقام دوم Mind2B

سیدسام موسوی، مقام دوم Primind

آرسین اغنامی، مقام سوم Primind

محسن سالمی، مقام سوم Mind

ابوالفضل زمانی، مقام سوم MindA

سیده‌سدنا کماکلی، مقام سوم Mind7A

امیرحسین مرامی، مقام سوم MindB

خلیل شریفی، مقام چهارم MindB

بردیا آباده، مقام چهارم Mind2

مهشید نیکبخت، مقام پنجم MindA

درسا کرمی‌زه، مقام ششم Minnd2

دیانا باقری‌نسب، مقام نهم MindB