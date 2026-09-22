درخشش کیش در مسابقات کشوری چرتکه با قهرمانی و رتبه نخست مربی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه با حضور نزدیک به ۵۰۰ شرکتکننده از ۴۵ شهر کشور برگزار شد و تیم مؤسسه بینالمللی ذهننو کیش توانست عنوان قهرمانی تیمی کشور را از آن خود کند.
در بخش انفرادی نیز ۲۵ شرکتکننده این مؤسسه عملکردی درخشان داشتند و تمامی ۲۵ نفر در جمع ۱۰ رتبه برتر کشور قرار گرفتند؛ موفقیتی که جواز حضور آنان در المپیاد جهانی چرتکه ۲۰۲۶ را به همراه داشت.
کسب مقام مربی برتر کشور و جهان برای کیش
در بخش مربیان نیز مریم اکبرپور، مدیر مؤسسه بینالمللی ذهننو در کیش، با کسب رتبه نخست در میان بیش از ۱۰۰ مربی نمونه از سراسر کشور، عنوان مربی برتر کشور این دوره از مسابقات را به دست آورد.
اکبرپور پیش از این نیز در چهار دوره متوالی عنوان مربی برتر کشور را در کارنامه خود ثبت کرده است. وی همچنین در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ تایوان موفق به کسب مدال جهانی Excellent Teacher شد؛ مدالی که برای نخستینبار طی سالهای اخیر به منطقه غرب آسیا و ایران تعلق گرفته است. او در مسابقات جهانی ۲۰۲۴ نیز سرتیفیکیت «مربی برتر» را دریافت کرده بود.
مؤسسه بینالمللی ذهننو، عضو انجمن جهانی چرتکه AIAMA است و دانشآموزان آن در فرهنگسراهای جزیره کیش آموزش میبینند.
آیین اهدای مدالها، سرتیفیکیتها و کاپهای قهرمانی این دوره با حضور نعمت میرزایی، عضو هیئت مؤسس انجمن جهانی چرتکه و رئیس منطقه غرب آسیا در انجمن جهانی چرتکه AIAMA برگزار خواهد شد.
رتبههای دانشآموزان کیش بدین شرح است:
رها قربانی، مقام اول Mind10
نیوشا جلالی، مقام اول Mind11
ستایش جلالی، مقام اول Mind7
نیکا جلالی، مقام اول Mind
امیرعلی سلطانینژاد، مقام اول PrimindB
ایلیا سلطانینژاد، مقام اول PrimindA
نلیا پوربهمن، مقام اول Primind
ریحانه نجاتی، مقام اول MindA
سیده آرشیدا جودی، مقام اول PrimindB
رها جهادی، مقام اول Primind
پوریا رمضانی، مقام دوم Mind4B
هانیه زارعی، مقام دوم Mind4A
الهه رنحبر، مقام دوم مقام دوم Mind2A
پوریا آباده، مقام دوم Mind2B
سیدسام موسوی، مقام دوم Primind
آرسین اغنامی، مقام سوم Primind
محسن سالمی، مقام سوم Mind
ابوالفضل زمانی، مقام سوم MindA
سیدهسدنا کماکلی، مقام سوم Mind7A
امیرحسین مرامی، مقام سوم MindB
خلیل شریفی، مقام چهارم MindB
بردیا آباده، مقام چهارم Mind2
مهشید نیکبخت، مقام پنجم MindA
درسا کرمیزه، مقام ششم Minnd2
دیانا باقرینسب، مقام نهم MindB
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