۱۲۳۴ خانواده گلستانی با مشاوره «نفس» تصمیم به حفظ فرزند گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هنرور در آیین افتتاح دوازدهمین مرکز مردمی و حمایتی نفس اظهار کرد: دوازدهمین مرکز «نفس» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بسیج جامعه پزشکی راهاندازی شده و ارائه مشاوره و حمایت از خانوادهها در زمینه فرزندآوری را دنبال میکند.
وی افزود: مراکز «نفس» در کنار ظرفیتهای موجود در مراکز بهداشت استان، با ارائه مشاوره و اطلاعات مورد نیاز، به خانوادهها برای تصمیمگیری آگاهانه درباره فرزندآوری کمک میکنند.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد این مراکز و مجموعه اقدامات مشاورهای انجامشده نشان میدهد این خدمات در موارد متعددی به تصمیم خانوادهها برای حفظ فرزند منجر شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در سال ۱۴۰۴، ۴۰۱ مورد مشاوره انجام شد که در ۳۸۰ مورد، خانوادهها تصمیم به حفظ فرزند گرفتند و تاکنون ۲۸۹ تولد نیز در پی این مشاورهها به ثبت رسیده است.
هنرور اظهار کرد: همچنین از سال ۱۴۰۲ تا پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع هزار و ۳۳۳ مورد مشاوره انجام شده که در هزار و ۲۳۴ مورد، خانوادهها تصمیم به حفظ فرزند گرفتهاند و تاکنون تولد ۸۰۴ کودک حاصل این مشاورهها بوده است.
وی با اشاره به نقش مراکز «نفس» در حمایت از خانوادهها افزود: تداوم ارائه مشاوره و توانمندسازی خانوادهها میتواند به افزایش آگاهی آنان درباره پیامدهای تصمیمگیری در زمینه بارداری و اهمیت حفظ فرزند کمک کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد: فعالیت این مراکز در کنار خدمات مراکز بهداشت، با هدف حمایت از خانوادهها و تقویت رویکرد جوانی جمعیت در استان ادامه خواهد داشت.
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