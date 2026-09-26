به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری ایوانکی از شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار در این شهر خبر داد و اظهار کرد: این متهم در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو اعتراف کرده است.

وی ادامه داد: در پی طرح شکایت‌های متعدد درباره سرقت خودرو و اموال داخل آنها، موضوع با همکاری دستگاه قضایی و مرجع انتظامی ایوانکی در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام اقدامات لازم، محل اختفای متهم شناسایی شد.

رئیس حوزه قضایی بخش ایوانکی ادامه داد: پس از صدور دستور قضایی، مأموران انتظامی با حضور در محل مورد نظر، متهم را دستگیر کردند و تحقیقات درباره جرائم ارتکابی وی آغاز شد.

حسینی با اشاره به اعترافات متهم بیان داشت: این فرد در تحقیقات اولیه به چهار فقره سرقت خودرو و پنج فقره سرقت محتویات داخل خودرو اقرار کرد و در ادامه تحقیقات نیز به سرقت‌های دیگری اعتراف و محل نگهداری بخشی از اموال مسروقه را معرفی کرد.

وی تصریح کرد: در ادامه اقدامات انتظامی و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از متهم، بخش قابل توجهی از اموال سرقتی کشف شد که سه دستگاه خودرو نیز در میان اموال کشف‌شده قرار داشت.

رئیس حوزه قضایی بخش ایوانکی بیان کرد: تعدادی از مالباختگان نیز با حضور در مرجع انتظامی، اموال متعلق به خود را شناسایی کردند و اقدامات قانونی برای ادامه رسیدگی به پرونده در حال انجام است.

حسینی خاطرنشان کرد: پس از تفهیم اتهام و طی مراحل قانونی، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و وی به زندان معرفی شد.

وی یکی از شگردهای متهم را سرقت خودروهای روشن یا خودروهایی عنوان کرد که مالک، سوییچ آنها را داخل خودرو باقی گذاشته بود و افزود: مالکان باید هنگام ترک خودرو، حتی برای مدت کوتاه، خودرو را خاموش کرده و سوییچ را نیز همراه خود داشته باشند.