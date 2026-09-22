به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، شهرام هروی، مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته، درباره عملکرد ملی‌پوشان کاراته و کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره در روز سوم بازی‌های آسیایی اظهار داشت: مسلماً حق ما بیشتر از یک مدال طلا بود و امروز می‌توانستیم سه مدال طلا کسب کنیم. متأسفانه با اینکه بچه‌ها شرایط خوبی داشتند، این اتفاق نیفتاد.

وی تصریح کرد: فاطمه‌زهرا سعیدآبادی واقعاً کومیته خوبی به نمایش گذاشت، اما این عملکرد منجر به کسب مدال طلا نشد و او به مدال نقره رسید. این شکست چیزی از ارزش‌های این قهرمان کشورمان کم نمی‌کند. او تا رسیدن به فینال تنها یک امتیاز از دست داد و خیلی پرقدرت ظاهر شد. سعیدآبادی می‌توانست با اختلاف بالا بازیکن مالزی را در فینال شکست دهد، اما این مهم حاصل نشد. او در مسابقات آتی و دوره‌های بعدی می‌تواند این موضوع را جبران کند.

مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته یادآور شد: در بخش آقایان نیز بچه‌ها فوق‌العاده ظاهر شدند و مسابقات خوبی را به نمایش گذاشتند. مرتضی نعمتی رقبای خود را به راحتی شکست داد و توانست در فینال نیز مسابقه خوبی برگزار کند و قهرمان بازی‌های آسیایی شود. نعمتی اولین مدال کاروان را به هموطنان عزیز تقدیم کرد.

هروی در ادامه افزود: آسیابری نیز مسابقات خوبی به نمایش گذاشت، اما در فینال به مدال نقره بسنده کرد. بچه‌های کاتای تیمی ما نیز تاریخ‌سازی کردند و برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران در رشته کاراته و در بخش تیمی بانوان مدال نقره گرفتیم. این مدال بسیار ارزشمند است و مانند یک مدال طلا می‌درخشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فردا یک فرصت دیگر برای کسب مدال داریم. محمود نعمتی مطمئناً فقط برای کسب مدال طلا به تاتامی می‌رود و امیدوارم با دعای خیر مردم این اتفاق بیفتد و با کسب دو مدال طلا در مجموع، قهرمان بازی‌های آسیایی در رشته کاراته شویم.