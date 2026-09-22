به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، تاکید کرد: دفاع مقدس، گنجینهای تمامنشدنی از فرهنگ خودباوری، اقتدار ملی و الگویی درخشان از انسجام آحاد ملت و نیروهای مسلح در برابر متجاوزان بود.
متن پیام مومنی به این شرح است:
فرارسیدن «هفته دفاع مقدس»، یادآور عالیترین جلوههای ایثار، شجاعت، وحدت و ایستادگی ملتی است که با تکیه بر ایمان و نصرت الهی، تحت رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، حماسهای جاویدان را در تاریخ معاصر به ثبت رساندند.
دفاع مقدس نهتنها یک برهه تاریخی، بلکه گنجینهای تمامنشدنی از فرهنگ خودباوری، اقتدار ملی و الگویی درخشان از انسجام آحاد ملت و نیروهای مسلح در برابر متجاوزان بود.
امروز نیز پیشران عزت، امنیت پایدار و توسعه همهجانبه کشور در مواجهه با چالشها و تهدیدات دشمنان، فرهنگ ایثار، شهادت و تمسک به روحیه جهادی هشت سال دفاع مقدس و سلوک سیاسی و معنوی رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، تحت زعامت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) است. همچنانکه این پشتوانه غنی و اقتدارآفرین، زمینه پیروزی ملت ما در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم شد.
اینجانب با ادای احترام به مقام شامخ امام راحل (رض)، امام شهید (ره) و ارواح طیبه شهدای والامقام، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به پیشکسوتان جهاد و شهادت، جانبازان صبور، آزادگان سرافراز، خانوادههای معظم شهدا و آحاد ملت بزرگ ایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
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